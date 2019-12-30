Пентагон: атакованы объекты "Катаиб Хизбалла" в Ираке и Сирии, убиты десятки боевиков

В воскресенье, 29 декабря, представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в ответ на неоднократные атаки шиитской иракской группировки "Катаиб Хизбалла" ("Бригады Хизбаллы") на базы, где размещены силы западной коалиции, американская армия нанесла серию ударам по объектам этой проиранской группировки.

"В ответ на непрекращающиеся обстрелы группировкой баз, где дислоцируются войска коалиции, американские войска нанесли точечные оборонительные удары по объектам "Бригад Хизбаллы". Это значительно затруднит новые атаки против солдат коалиции", – сообщил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман. "Если Иран и его сателлиты хотят избежать повторения оборонительных операций, они должны прекратить атаки и уважать суверенитет Ирака", – добавил представитель министерства обороны США. При этом он не стал подтверждать сообщения СМИ об убитых в ходе ударов боевиках.

Командование шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" (в состав которого входят "Бригады Хизбаллы") заявляет, что в результате пяти ударов (трех по целям в Ираке и двух по целям в Сирии) были убиты не менее 25 боевиков "Катаиб Хизбалла" и 55 ранены.

Госсекретарь США Майк Помпео представил президенту Дональду Трампу доклад об ударах по объектам "Катаиб Хизбалла". В отчете отмечается, что удары были нанесены через два дня после того, как в результате обстрела боевиками иракской военной базы был убит гражданин США, не являвшийся военнослужащим. В общей сложности, по данным американской разведки, группировка "Катаиб Хизбалла" ответственна за более чем 30 ракетных обстрелов баз, на которых могли находиться американские военные и гражданские лица.

Затем состоялся брифинг, в котором приняли участие Помпео и министр обороны США Марк Эспер.

По данным иракских источников, среди убитых боевиков "Катаиб Хизбалла" не менее четырех командиров. Отмечается также, что они из ударов был нанесен по штаб-квартире "Катаиб Хизбалла" в районе Аль-Каим, недалеко от границы с Сирией. Кроме того, были атакованы склады оружия, командные пункты и КПП.

Арабская редакция Sky News сообщала, среди погибших в результате удара, нанесенного американскими БПЛА по командному пункту 45-й бригады шиитского ополчения "Аль-Хашд аль-Шааби" в районе Аль-Каим на западе Ирака, был командир группировки "Бригады Хизбаллы" Абу Али Маданийя.

Напомним, что в ночь на 28 декабря при обстреле военной базы, расположенной недалеко от Киркука, погиб гражданин США – подрядчик американской армии. Несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

Отметим, что ранее иракские и сирийские источники неоднократно сообщали об израильских ударах по объектам "Катаиб Хизбалла" и других проиранских группировок.

Удары по целям в Ираке в 2019 году, приписываемые израильской армии

22 сентября. Неопознанный самолет нанес удар по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы") в провинции Анбар в Ираке.

9 сентября. Около города Хит (провинция Анбар) уничтожен склад оружия шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

25 августа. В результате авиаудара по цели в провинции Анбар на убит командир частей ракетного обеспечения иракской группировки "Катаиб Хизбалла" Казам Али Мухсан.

20 августа. Взрывы на ракетном складе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Склад располагался около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр", расположенной в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада.

12 августа. Взрыва на военной базе Сакр в южном пригороде Багдада на складе "Батальонов мучеников Саида", одного из подразделений "Аль-Хашд аш-Шааби". Причинен значительный ущерб, есть жертвы.

19 июля. На базе проиранских сил на востоке провинции Салах а-Дин в результате авиаудара уничтожены ракеты дальностью около 200 км. Есть убитые и раненые, в том числе иранцы.