Аббас согласился встретиться с Нетаниягу в Москве

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выступил перед участниками встречи на высшем уровне государств Африканского союза. Основное внимание он уделил палестино-израильским отношениям.

Аббас возложил на Израиль ответственность за тупик, в который зашел переговорный процесс. Он также призвал международное сообщество содействовать реализации резолюции №2334 Совета Безопасности ООН, которая признает поселения преградой на пути мирного урегулирования.

Он также выразил опасение, что Израиль, налаживающий связи с африканскими странами, воспользуется своим влиянием, чтобы вбить клин между Африкой и палестинцами. "Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы освободиться из-под ига оккупации", - сказал Аббас.

Он также сообщил, что принимает приглашение российского президента Владимира Путина провести в Москве саммит с участием Аббаса, Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.