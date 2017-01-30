30 января 2017 г.
последняя новость: 12:19
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Ближний Восток

СМИ сообщают о перенесенном Башаром Асадом инсульте

время публикации: 12:00 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
Башар Асад

Несколько арабских средств массовой информации утверждают, что президент Сирии Башар Асад госпитализирован из-за перенесенного им инсульта. Наряду с эти распространяются слухи, что на жизнь сирийского диктатора совершено покушение.

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует ливанскую газету "Аль-Мустакбаль". Та, ссылаясь на информированный источник, пишет о перенесенном Асадом церебральном инсульте. По сведениям издания, он помещен в одну из больниц Дамаска и находится под усиленной охраной.

Выходящая в Саудовской Аравии газета "Оказ" заявляет, что у диктатора опухоль головного мозга. В ходе визита в Москву в октябре 2016 года он прошел обследование, и сейчас находится под наблюдением как российских, так и сирийских врачей.

Турецкая газета Daily Sabah сообщает, что ведущий телеканала «Аль-Джазира» Файсал аль-Кассим написал в социальной сети: Башар Асад прикован к постели. По мнению журналиста, это кара небес за убийство мирных сирийцев.

Сирийское новостное агентство SANA еще 27 января выступило с опровержением слухов и публикаций о состоянии здоровья президента. В публикации утверждалось, что источники информации стремятся нанести вред Сирии.

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Понедельник, 30 января 2017 г.
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