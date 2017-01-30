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Ближний Восток

В Саудовской Аравии пройдет верблюжий конкурс красоты

время публикации: 20:37 | последнее обновление: 20:37 блог версия для печати фото
В Саудовской Аравии пройдет верблюжий конкурс красоты

19 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде откроется крупнейшая в мире верблюжья ярмарка. В ней примут участие около 15.000 животных со всего Ближнего Востока. В ее программе – конкурс верблюжьей красоты.

Ярмарка продлится месяц и станет частью фестиваля, посвященного культуре и традициям жителей Аравийского полуострова. Она пройдет под покровительством Исследовательского фонда имени короля Абдул-Азиза, председателем которого является король Салман.

Отметим, что традиция выбирать самых красивых и породистых верблюдов насчитывает много лет, однако обычно такие конкурсы проводились на пустынных стойбищах. Впервые мероприятие проводится на государственном уровне.

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Понедельник, 30 января 2017 г.
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