Генсек ООН разозлил палестинцев: Гутерриш взял сторону Израиля – вопреки всем нормам

Палестинские власти возмущены высказыванием нового генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил накануне в интервью израильской радиостанции "Решет Бет": он не сомневается, что иерусалимский храм, разрушенный римлянами почти два тысячелетия назад, был иудейским, и подчеркнул святость Иерусалима для иудаизма, христианства и ислама.

Эти слова стали ответом на просьбу прокомментировать решение UNESCO, отрицающего связь еврейского народа с Храмовой горой в Иерусалиме. Гутерриш сообщил, что является приверженцем принципа "Два государства для двух народов", но не намерен инициировать переговоры между Израилем и Палестинской национальной администрацией, и обещал противодействовать дискриминации тех или иных государств.

"Гутерриш игнорирует решение UNESCO, которая убеждена, что мечеть Аль-Акса, вне всяких сомнений, является мусульманским наследием", – заявил Аднан аль-Хусейни, палестинский министр по делам Иерусалима, в интервью китайскому новостному агентству "Синьхуa".

Аль-Хусейни также утверждал, что генсек ООН "нарушает все юридические, дипломатические и гуманитарные нормы, переходит границы своей компетентности и должен принести извинения палестинскому народу", пишет в понедельник, 30 января, сайт газеты The Jerusalem Post.

Ему вторит Ахмад Мадждалани, член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), который заявил, что высказывание генсека "подрывает доверие к ООН – структуре, призванной поддерживать угнетаемые народы".

"Похоже, что генсеку ООН не хватает культуры и знаний для этого поста. Он дает зеленый свет оккупации и наносит ущерб Иерусалиму", – утверждает Мадждалани, который является также советником председателя ПНА Махмуда Аббаса.

Файез Абу-Эйта, генеральный секретарь Революционного совета партии ФАТХ, считает высказывание Гутерриша неприемлемым – как с политической, так и нравственной точек зрения, и расценивает его как "прямую атаку на палестинцев и их святыни в угоду оккупационному режиму и "незаконному присутствию" Израиля в Иерусалиме.

Палестинский посол в UNESCO Мунир Анстас, впрочем, убежден, что эти слова генсека не имеют юридической силы и не являются признанием законности израильского контроля над иерусалимскими святынями, которые принадлежал всем трем религиям.