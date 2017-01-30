30 января 2017 г.
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Ближний Восток

Указ Трампа вынудил Emirates менять экипажи на рейсах в США

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати

Авиакомпания Emirates сообщила, что вынуждена изменить состав экипажей на рейсах в США. Причиной этого стал указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США граждан нескольких мусульманских стран.

"Новые инструкции, касающиеся граждан семи государств, распространяются не только на пассажиров, но и на членов экипажей. Нам приходится перераспределять персонал, чтобы обеспечить непрерывность авиаперевозок", - отмечается в сообщении.

Представители компании отмечают, что среди ее сотрудников – граждане множества государств, и поэтому перебоев в авиасообщении не возникнет. Всего же в Emirates работает 4.000 летчиков и 23.000 бортпроводников. Перевозчик совершает полеты в 11 американских городов.

Также отмечается, что решение Трампа застало мировую авиацию врасплох. Неясно, будет ли возмещаться ущерб пассажирам, которые не смогли попасть в США из-за внезапно измененных инструкций, и кто именно будет платить компенсацию.

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