Указ Трампа вынудил Emirates менять экипажи на рейсах в США

Авиакомпания Emirates сообщила, что вынуждена изменить состав экипажей на рейсах в США. Причиной этого стал указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США граждан нескольких мусульманских стран.

"Новые инструкции, касающиеся граждан семи государств, распространяются не только на пассажиров, но и на членов экипажей. Нам приходится перераспределять персонал, чтобы обеспечить непрерывность авиаперевозок", - отмечается в сообщении.

Представители компании отмечают, что среди ее сотрудников – граждане множества государств, и поэтому перебоев в авиасообщении не возникнет. Всего же в Emirates работает 4.000 летчиков и 23.000 бортпроводников. Перевозчик совершает полеты в 11 американских городов.

Также отмечается, что решение Трампа застало мировую авиацию врасплох. Неясно, будет ли возмещаться ущерб пассажирам, которые не смогли попасть в США из-за внезапно измененных инструкций, и кто именно будет платить компенсацию.