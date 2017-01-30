ARA News: не севере Ирака убит "палач из ИГ" Абу Сайяф

Курдское новостное агентство ARA News передает, что в провинции Нинве на севере Ирака был застрелен активист террористической группировки "Исламское государство" Абу Сайяф. Он ыбл одним из самых известных палачей ИГ.

По словам местного активиста Абдаллы аль-Маллаха, тела Абу Сайяфа и сопровождавшего ее боевика были обнаружены к западу от Мосула. Неизвестно, кто и при каких обстоятельствах убил джихадистов.

Джихадист казнил несколько сотен человек. "Он был одним из самых страшных палачей ИГ в провинции, олицетворял жестокость этой группировки. Он был огромным, с мощными руками и постоянно появлялся в пропагандистских роликах группировки", - сказал журналист Мухаммад Джавар.

Несколькими днями ранее в том же районе был убит полевой командир ИГ, известный как Абу Абд аль-Рахман, выходец из Саудовской Аравии. Обстоятельства его смерти также не установлены.