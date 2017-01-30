Иранский режиссер, выдвинутый на "Оскар", решил бойкотировать церемонию

Режиссер Асгар Фархади, снявший номинированную на приз Американской киноакадемии ленту "Коммивояжер", сообщил, что не приедет в Лос-Анджелес на церемонию, которая состоится 26 февраля.

По словам Фархади, причиной этого решения стал указ президента США Дональда Трампа, запрещающий гражданам Ирана въезд на американскую территорию. Режиссер приносит извинения за то, что вынужден взять назад данное ранее обещание.

"Я знаю, что киноакадемия и большая часть американской киноиндустрии выступают против набирающих силу фанатизма и экстремизма. И даже если для меня сделают исключение, предоставив возможность посетить церемонию, это будет сопряжено с таким количеством условий, что поездка для меня неприемлема", - сообщил он.

Режиссер добавил, что сторонники жесткого курса в Иране и США выступают единым фронтом, культивируя образ врага. "Нельзя унижать один народ под предлогом, что это служит интересам безопасности другого", - добавил Фархади.

Ранее от участия в церемонии отказалась актриса, исполнившая в фильме главную роль – Таране Алидости. Она также мотивировала свое решение протестом против президентского указа, запрещающего ее согражданам посещать США.