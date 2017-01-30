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Ближний Восток

Fox News: Иран провел испытания баллистической ракеты

время публикации: 18:49 | последнее обновление: 18:52 блог версия для печати

Телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники в правительстве США передал, что Иран провел испытание баллистической ракеты, вероятно, нарушающее резолюцию ООН.

Согласно этому сообщению, испытание проводились в воскресенье, 29 января, на полигоне Семнам, примерно в 220 км к востоку от Тегерана. Ракета пролетела около 956 километров, после чего взорвалась в воздухе. Испытание признаны неудавшимися.

Fox News напоминает, что резолюция ООН 2231 запрещает Ирану проведение испытаний ракет, способных нести ядерную боеголовку. Но, по данным США, это второе подобное испытание с июля 2016 года.

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