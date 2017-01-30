30 января 2017 г.
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Ближний Восток

Парламент Ирака "отомстил" Трампу, одобрив запрет на въезд граждан США

время публикации: 17:43 | последнее обновление: 17:43 блог версия для печати фото
Парламент Ирака "отомстил" Трампу, одобрив запрет на въезд граждан США

Иракский парламент одобрил запрет на въезд в страну граждан США – в ответ на изданный в минувшую пятницу указ Дональда Трампа, согласно которому наложен временный запрет на въезд жителям семи мусульманских стран, в числе которых фигурирует Ирак.

Об этом пишет в понедельник, 30 января, британская газета Independent.

В рамках принятого решения парламент потребует от правительства наложить визовые ограничения на американцев, посещающих эту ближневосточную страну.

Остается пока не известным, коснется ли эта мера граждан США и военнослужащих американской армии, которые находятся сегодня в Ираке, или же только тех, кто намерен приехать.

Неясно также, каким образом данный шаг повлияет на совместную с США борьбу с террористической группировкой ИГ. В настоящее время в Ираке дислоцированы около 5.000 американских военных, которые оказывают иракским вооруженным силам помощь в войне против джихадистов.

Глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади не комментирует данное решение.

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Понедельник, 30 января 2017 г.
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