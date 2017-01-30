30 января 2017 г.
последняя новость: 09:26
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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 января

время публикации: 07:30 | последнее обновление: 07:30 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 30 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 19 палестинских арабов, 17 из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе двое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Рамалле были закрыты две типографии, в которых печатали материалы экстремистского содержания на средства, выделяемые террористической организацией ХАМАС. В Хевроне закрыта еще одна мастерская, в которой производили оружие, конфисковано оборудование.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 января







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Понедельник, 30 января 2017 г.
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