Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 30 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 19 палестинских арабов, 17 из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе двое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Рамалле были закрыты две типографии, в которых печатали материалы экстремистского содержания на средства, выделяемые террористической организацией ХАМАС. В Хевроне закрыта еще одна мастерская, в которой производили оружие, конфисковано оборудование.