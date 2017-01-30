30 января 2017 г.
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Ближний Восток

Турция сообщила о нейтрализации 20 боевиков ИГ

время публикации: 12:56 | последнее обновление: 13:01 блог версия для печати фото
Турция сообщила о нейтрализации 20 боевиков ИГ

Командование турецкой армии сообщило, что за минувшие сутки в ходе проводящейся на севере Сирии операции "Щит Евфрата" были атакованы 23 цели террористической группировки "Исламское государство".

Согласно армейской пресс-службе, нейтрализованы 20 террористов, уничтожены две огневые точки, 20 зданий, значительные запасы взрывчатки. Операции проводились в районе аль-Баб, гле турецкая армия действует уже несколько недель.

Операция "Щит Евфрата", начатая летом минувшего года, преследовала двойную цель: выбить "Исламское государство" из приграничной полосы и не позволить курдам укрепиться на восточном берегу реки Евфрат.

Несмотря на то, что эти задачи уже выполнены, операция продолжается. Турция стремится создать вдоль границы буферную зону, контролируемую турецким сателлитом - Армией свободной Сирии.

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