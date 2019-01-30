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Ближний Восток

Хамасовские "Бригады Касама" призвали финансировать их джихад через Bitcoin

время публикации: 06:22 | последнее обновление: 07:18 блог версия для печати фото
Абу Убайда (в центре)
Хамасовские "Бригады Касама" призвали финансировать их джихад через Bitcoin
Боевики "Бригад Изаддина аль-Касама"

Официальный представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло террористической организации ХАМАС), известный как Абу Убайда, призвал к оказанию финансовой поддержки группировки через криптовалюту Bitcoin, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

"Мы призываем всех сторонников сопротивления и сторонников нашего праведного дела поддержать сопротивление финансово через валюту Bitcoin с помощью механизмов, о которых мы скоро объявим", – написал Абу Убайда в своих аккаунтах в Twitter и Telegram.

Обращение представителя боевиков ХАМАСа, очевидно, вызвано прекращением финансовых поступлений для группировки со стороны Катара и от других "доноров". 24 января представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что "Исламское движение сопротивления" отказалось принимать "катарские деньги", так как воспринимает дискуссию вокруг этой темы как шантаж и участие в израильской предвыборной кампании. Судя по всему, ХАМАС не устроили условия, на которых Израиль был готов согласиться на этот денежный перевод. 25 января специальный посланник Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади сообщил, что руководство Газы согласилось передать всю сумму третьего транша ($15 млн) в Организацию Объединенных Наций, курирующую гуманитарные проекты в секторе Газы. 26 января ХАМАС объявил, что почтовые отделения сектора Газы начали производить выплаты "катарских пособий", предназначенных 44 тысячам нуждающихся семей: каждая семья получит по 100 долларов.

На этом фоне боевики ХАМАСа, пользуясь широким общественным резонансом новости об отказе от "катарских денег", пытаются наладить своего рода краудфандинг, используя механизмы криптовалюты Bitcoin.

Напомним, что летом 2014 года с аналогичным обращением к своим сторонникам выступала террористическая организация "Исламское государство в Ираке и Леванте", призывавшая делать пожертвования на мировой джихад в виртуальной валюте Bitcoin. Такие призывы представители ИГ сопровождали упрощенными разъяснениями схемы внесения пожертвований.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 января 2018 г.
В Египте издана фетва, запрещающая использование Bitcoin
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 июля 2014 г.
"Исламское государство" призвало к финансированию джихада через Bitcoin





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Среда, 30 января 2019 г.
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