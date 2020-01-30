Ответный удар ЦАХАЛа по целям в Газе. Подробности

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на четверг, 30 января, нанесли серию ударов по целям в секторе Газы, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Согласно сообщению, атаке подверглись несколько объектов ХАМАСа в южной части сектора, в том числе подземный объект террористической инфраструктуры.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля и запуск воздушных шаров со взрывчатыми устройствами из сектора Газы, отмечает армейская пресс-служба. "ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на террористическую организацию ХАМАС", – говорится в сообщении.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильские самолеты атаковали цели на юге и в центре сектора Газы. По сведениям ПИЦ, были выпущены три ракеты по целям к западу от Дир аль-Балаха в центральной части сектора, вскоре после этого одна ракета была выпущена по объекту "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в районе Кадисии, недалеко от Хан-Юниса, на юге сектора. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает также о нанесении удара по еще одной цели – в районе "Абу аль-Аджин", к востоку от Дир аль-Балаха. Отмечается, что от воздушного удара на юге, около Хан-Юниса, пострадал не только объект боевиков ХАМАСа, но и дома мирных граждан. Причинен значительный ущерб, сведений о пострадавших нет.

Как сообщилось ранее, в среду, в 21:09, сигнал, предупреждающий о возможном ракетном или минометном обстреле, прозвучал в кибуце Кисуфим на границе с сектором Газа. Жители населенного пункта сообщили, что за сиреной последовали два взрыва. Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы. Информация о пострадавших и причиненном материальном ущербе не поступала.

На фоне публикации "сделки века" – американского плана ближневосточного урегулирования, отвергнутого всеми палестинскими "фракциями", высока вероятность роста интенсивности ракетных обстрелов из Газы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Январь. 6 ракет. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Пострадавших нет (по данным на 30 января).

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





