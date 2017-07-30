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Ближний Восток

Источники в больнице Рамаллы: Махмуд Аббас устал и испытывает стресс

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:42 блог версия для печати фото
Источники в больнице Рамаллы: Махмуд Аббас устал и испытывает стресс

Израильский сайт NRG со ссылкой на палестинские источники, сообщает, что врачи больницы Рамаллы пришли к выводу, что 81-летний глава палестинской администрации устал и испытывает сильный стресс, который стал причиной слабости и недомоганий.

29 июля глава ПНА госпитализирован. Сообщалось, что Махмуд Аббас доставлен в больницу Рамаллы для плановых проверок. Спустя несколько часов он покинул стационар, а врачи заявили, что результаты проверок и анализов их удовлетворили.

Сайт NRG пишет, что только вечером 30 июля источники в больнице на условиях анонимности сообщили, что у Аббаса был найден некий воспалительный процесс в брюшной полости, который стал результатом стресса и усталости.

Напомним, в апреле этого года в арабских СМИ появились слухи о том, что Аббас находится в критическом состоянии и помещен в иорданский госпиталь. Эти сведения вскоре были опровергнуты.

Слухи об ухудшении состояния 81-летнего политика появляются регулярно. Так, в июне 2016 года он на несколько дней перестал появляться на публике. Это вызвала подобную волну публикаций и слухов.

Аббас был избран председателем ПНА после смерти ее основателя Ясира Арафата. Его полномочия истекли в 2009 году, однако новые выборы не проводились. Острота вопроса о преемнике – одна из главных причин слухов.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июля 2017 г.
Махмуд Аббас покинул стационар после проведения необходимых проверок
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июля 2017 г.
Палестинские источники: Махмуд Аббас госпитализирован







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