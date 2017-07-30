В Сирии убит арабский журналист, работавший на телеканал Russia Today

При обстреле, который устроили в провинции Хомс террористы "Исламского государства", погиб корреспондент телеканала Russia Today Халед аль Хатыб, работавший в арабском отделе этого СМИ.

Аль Хатыб находился на позициях сирийской армии, снимая репортаж об операции против террористов, сообщает в воскресенье, 30 июля, сайт RT.

Последняя запись на его странице в социальное сети Facebook свидетельствует, что он направлялся в район населенного пункта Аль-Сукна.

Информационное агентство РИА Новости уточняет, что при обстреле получил ранения оператор Муутаз Якуб, работавший с Халедом, который попал в больницу с легкими ранениями.

Гибель журналиста подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян. "Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал", – написала она в своем мкроблоге блоге в социальной сети Twitter.