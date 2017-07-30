30 июля 2017 г.
последняя новость: 17:13
Пугачева затмила невесту внука
Анджелину Джоли парализовало
Французы стали глупее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:11 В Сирии убит арабский журналист, работавший на телеканал Russia Today
15:33 Арабские страны: проведем переговоры, если Катар будет бороться с терроризмом
11:14 В сирийском Тартусе впервые проходит парад в честь дня ВМФ России
07:07 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 июля
05:57 Шорты против традиционных мусульманских одежд: в Стамбуле прошел марш протеста
17:56 Махмуд Аббас покинул стационар после проведения необходимых проверок
14:30 ЦАХАЛ произвел обыск в офисе компании "Пал-медиа" в Рамалле
13:22 В пятизвездочном отеле "Генюк" турецкого курорта Кемер вспыхнул пожар
12:52 Палестинские источники: Махмуд Аббас госпитализирован
11:56 Американское судно открыло огонь в направлении иранского катера в Персидском заливе
Ближний Восток

В Сирии убит арабский журналист, работавший на телеканал Russia Today

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
В Сирии убит арабский журналист, работавший на телеканал Russia Today

При обстреле, который устроили в провинции Хомс террористы "Исламского государства", погиб корреспондент телеканала Russia Today Халед аль Хатыб, работавший в арабском отделе этого СМИ.

Аль Хатыб находился на позициях сирийской армии, снимая репортаж об операции против террористов, сообщает в воскресенье, 30 июля, сайт RT.

Последняя запись на его странице в социальное сети Facebook свидетельствует, что он направлялся в район населенного пункта Аль-Сукна.

Информационное агентство РИА Новости уточняет, что при обстреле получил ранения оператор Муутаз Якуб, работавший с Халедом, который попал в больницу с легкими ранениями.

Гибель журналиста подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян. "Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал", – написала она в своем мкроблоге блоге в социальной сети Twitter.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 30 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017