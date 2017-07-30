В Стамбуле прошел многотысячный митинг против "оккупации мечети Аль-Аксы"

В воскресенье, 30 июля, в Стамбуле прошла многотысячная акция протеста против "оккупации Израилем мечети Аль-Акса".

Акция протеста проходила под лозунгом "Большая встреча в Иерусалиме" и была организована турецкой партией "Саадет".

По информации Reuters, в митинге принимали участие около пяти тысячи человек. Его участников организаторы доставляли на автобусах со всего города.

Многие из присутствовавших пришли на митинг с палестинскими флагами.

Отметим, что участники этого мероприятия главным образом выражали возмущение по поводу введения Израилем дополнительных мер безопасности на Храмовой горе. Однако уже к пятнице, 28 июля, Израиль демонтировал металлоискатели и видеокамеры, которые были установлены после теракта, в ходе которого террористами были убиты двое израильских полицейских.