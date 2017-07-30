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Ближний Восток

Шорты против традиционных мусульманских одежд: в Стамбуле прошел марш протеста

время публикации: 05:57 | последнее обновление: 06:06 блог версия для печати фото
Акция "Не трогай мой образ". Стамбул, 29 июля 2017 года
Акция "Не трогай мой образ". Стамбул, 29 июля 2017 года
Акция "Не трогай мой образ". Стамбул, 29 июля 2017 года
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В минувшую субботу, 29 июля, сотни женщин вышли в Стамбуле на акцию протеста под лозунгом "Не трогай мой образ", требуя оставить за ними право на выбор одежды. Участницы марша выступали против навязывания турчанкам традиционных мусульманских одежд, сообщает агентство Reuters.

Участники акции скандировали: "Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление". Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой, отмечает РИА Новости.

Участники акции протеста рассказали агентству Reuters об участившихся случаях вербальных и физических нападок в отношении женщин за их выбор одежды.

В субботнем шествии также приняли участие представители ЛГБТ-сообщества, чей марш был запрещен властями города в июне.

По формату акции шествие женщин в Стамбуле напоминало так называемые "Марши шлюх" (SlutWalk), хотя турчанки это называние не использовали.

"Марши шлюх", начавшиеся в 2011 году во многих странах мира, стали следствием конфликта, происшедшего в Йоркском университете, где, выступая перед студентами юридического факультета на семинаре по безопасности, офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти заявил: "Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться, как шлюхи". Позднее он написал в университет письмо с извинениями. Такие марши проходят шесть лет подряд и в Израиле, причем не только в Тель-Авиве, но и в Иерусалиме.



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