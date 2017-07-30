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Ближний Восток

Арабские страны: проведем переговоры, если Катар будет бороться с терроризмом

время публикации: 15:33 | последнее обновление: 15:33 блог версия для печати фото
Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа

Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет будут вести переговоры с Катаром, если эта страна продемонстрирует готовность бороться с терроризмом. С таким заявлением в воскресенье, 30 июля, выступил министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа.

Напомним, что 18 июля Катару был передан отредактированный вариант ультиматума, число требований в нем сократилось с 13 до шести.

Как сообщил представитель Саудовской Аравии в ООН Абдалла аль-Муаллими, речь идет об обязательстве бороться с терроризмом и экстремизмом, прекращении финансирования террористов и предоставления им убежищ. Катар должен будет прекратить подстрекательскую деятельность и воздерживаться от провокаций.

25 июля Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет сообщили о расширении списка причастных к террору организаций и физических лиц. Утверждается, что они стали посредниками между Катаром и террористами.

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