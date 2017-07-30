Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 30 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 15 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

07:00. В ночь на воскресенье, 30 июля, в районе Дженина израильские военные совместно с сотрудниками полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию, в ходе которой был произведен обыск в доме одного из террористов, причастных к убийству 1 октября 2015 года супругов Эйтама и Наамы Хенкин. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе обыска были конфискованы автомобили, приобретенные родственниками террориста на деньги, переданные им представителями террористической организации ХАМАС в качестве "премии" за осуществленный теракт. Местные жители пытались воспрепятствовать действиям израильских военных и сотрудников ШАБАКа, полицейские были вынуждены применить оружие (судя по официальному сообщению, применялись малокалиберные винтовки Ruger). Есть сведения, что двое участников беспорядков были ранены.