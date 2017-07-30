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Ближний Восток

В сирийском Тартусе впервые проходит парад в честь дня ВМФ России

время публикации: 11:14 | последнее обновление: 11:14 блог версия для печати фото
Тартус, Сирия

В воскресенье, 30 июля, на рейде сирийского порта Тартус проходит парад в честь Дня Военно-морского флота России, сообщает РИА Новости.

Российские СМИ отмечают, что подобный парад военно-морских сил России проводится в Сирии впервые.

На российских кораблях и судах в порту Тартус были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота. После этого командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, командующий парадом в Тартусе, вместе с принимающим парад командующим группировкой в САР генерал-полковником Сергеем Суровикиным провели обход парадного строя, в котором идут шесть российских судов и кораблей, а также подлодка Черноморского флота "Краснодар".

В порту Тартус расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. В этом году были проведены работы по его расширению и модернизации.

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