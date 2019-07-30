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Ближний Восток

СМИ: Израиль задействовал F-35 для атаки иранской базы в Ираке

время публикации: 08:15 | последнее обновление: 10:09 блог версия для печати фото
СМИ: Израиль задействовал F-35 для атаки иранской базы в Ираке
Салах ад-Дин, Ирак
СМИ: Израиль задействовал F-35 для атаки иранской базы в Ираке

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что Израиль расширяет атаки иранских объектов в Сирии и Ираке. Согласно публикации, во второй раз за месяц были атакованы хранилища иранских ракет на иракской территории.

Западные дипломатические источники сообщили изданию, что 19 июля при атаке иранской базы в провинции Салах ад-Дин израильтяне задействовали новейшие боевые самолеты F-35.

Газета сообщает и об атаке 29 июля военной базы "Ашраф", расположенной в 40 километрах к юго-востоку от Багдада. В прошлом на ней располагался штаб оппозиционного движения "Муджахаддин Халк", которое ведет борьбу с режимом аятолл.

Источники рассказали, что удар, нанесенный израильскими ВВС по территории сирийской провинции Дараа, был призван помешать Ирану установить контроль над стратегической высотой. Газета отмечает, что последние атаки совпали по времени с успешными испытаниями системы ПРО "Хец-3".

Напомним: Израиль не брал на себя ответственность за атаку 19 июля базы проиранских шиитских формирований "Аль-Хашд аль-Шааби" на востоке иракской провинции Салах ад-Дин. Согласно публикациям арабских СМИ, базе был причинен значительный ущерб, были жертвы.

Согласно данным телеканала "Аль-Арабия", на базе находились баллистические ракеты иранского производства, некоторое время назад доставленные из Ирана на грузовых машинах, предназначенных для транспортировки замороженных продуктов.

Первоначально приводился комментарий командования вооруженных сил Ирака, согласно которому удар по базе "Аль-Хашд аш-Шааби" нанес неизвестный беспилотник. Позже в социальных сетях появились публикации о том, что атака была осуществлена израильскими истребителями F-35.

Удар по цели в районе пункта Тель аль-Хара в сирийской провинции Дараа был нанесен в ночь на 24 июля. Syrian Observatory for Human Rights сообщила о гибели девяти человек, в том числе шести иностранцев.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июля 2019 г.
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Удар по базе в Ираке: Израиль предупреждал Запад о поставках иранских ракет в регион





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