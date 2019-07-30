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Ближний Восток

Швейцария приостановила финансирование UNRWA

время публикации: 16:32 | последнее обновление: 17:05 блог версия для печати фото
Швейцария приостановила финансирование UNRWA
Пьер Крахенбюль
Швейцария приостановила финансирование UNRWA

Министерство иностранных дел Швейцарии приняло решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) в связи со вскрывшимися фактами злоупотреблений со стороны руководства этой организации. Об этом сообщает сайт Swissinfo.ch.

Отметим, что в начале недели стало известно содержание внутреннего отчета, подготовленного комиссией по этике UNRWA. В документе на десяти страницах рассказывается, что высшие руководители агентства использовали служебные полномочия в личных целях, подавляли легитимное недовольство и злоупотребляли властью другими, неназванными способами. Авторы отчета рекомендуют тщательно взвесить возможность немедленного увольнения причастных.

Речь в отчете идет о генеральном комиссаре UNRWA Пьере Крахенбюле, его заместителе Сандре Митчелл, подавшей в отставку несколько дней назад, главе аппарата Хакаме Шахване, также покинувшем свой пост, и старшей советнице генерального комиссара Марии Мухаммади. Они называются в отчете "ближним кругом".

Сайт Swissinfo.ch обращает внимание на то, что Крахенбюль является гражданином Швейцарии и работает в UNRWA с 2014 года. Он пообещал сотрудничать со следствием.

Документ был передан генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу еще в декабре 2018 года, но никаких последствий это не имело. Согласно публикации, бездействие руководства ООН вызывает недовольство рядовых сотрудников агентства.

"С 2015 года ближний круг все более концентрировал власть в своих руках. Он воспользовался кризисом 2018 года для концентрации процесса принятия решений в руках руководящей клики, которая игнорировала правила и нормы", - утверждает документ, уделяя особое внимание частым и дорогостоящим рабочим поездкам Крахенбюля и его свиты.

Глава агентства сообщил, что ему известно об отчете, но призвал дождаться окончания независимого расследования: "Недопустимо выносить вердикт на основе слухов и подозрений". Он подчеркнул, что, если будут вынесены персональные рекомендации, он им последует.

Швейцария поддерживает работу агентства с момента его основания в 1949 году и в качестве взносов за этот год внесла около 20 миллионов долларов.



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