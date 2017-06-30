Минфин ПНА возобновит выдачу жителям Газы разрешений на лечение в Израиле

В воскресенье, 2 июля, министерство финансов Палестинской автономии возобновит выдачу жителям сектора Газы разрешений на выезд на лечение в Израиль, на Западный берег и в Иорданию.

Как сообщает газета "Гаарец", решение о возобновлении выдачи разрешений было принято при посредничестве командования гражданской администрации ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

Руководство ПНА в Рамалле прекратило выдачу разрешений в рамках политики оказания давления на террористическую организацию ХАМАС, контролирующую сектор Газы.