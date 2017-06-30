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Ближний Восток

Минфин ПНА возобновит выдачу жителям Газы разрешений на лечение в Израиле

время публикации: 10:49 | последнее обновление: 10:49 блог версия для печати фото
Минфин ПНА возобновит выдачу жителям Газы разрешений на лечение в Израиле

В воскресенье, 2 июля, министерство финансов Палестинской автономии возобновит выдачу жителям сектора Газы разрешений на выезд на лечение в Израиль, на Западный берег и в Иорданию.

Как сообщает газета "Гаарец", решение о возобновлении выдачи разрешений было принято при посредничестве командования гражданской администрации ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

Руководство ПНА в Рамалле прекратило выдачу разрешений в рамках политики оказания давления на террористическую организацию ХАМАС, контролирующую сектор Газы.

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