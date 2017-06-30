Центр по контролю над соблюдением прав человека: боевики ИГ покинули Алеппо

В пятницу, 30 июня, глава службы мониторинга сирийского Центра по контролю над соблюдением прав человека, Рами Абдель Рахман, заявил, что боевики "Исламского государства" выбиты с территории провинции Алеппо.

"ИГ покинуло 17 городов и деревень провинции, где находилось последние четыре года", - сказал Рами Абдель Рахман.

В тот же день террористы ИГ вернули себе контроль над восточным районом Ракки. При этом западные районы города с середины июня удерживаются формированиями Сирийских демократических сил.

Отметим, что сирийские военные пока официально не подтвердили факт освобождения Алеппо.