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Ближний Восток

Центр по контролю над соблюдением прав человека: боевики ИГ покинули Алеппо

время публикации: 22:40 | последнее обновление: 22:45 блог версия для печати фото
Центр по контролю над соблюдением прав человека: боевики ИГ покинули Алеппо

В пятницу, 30 июня, глава службы мониторинга сирийского Центра по контролю над соблюдением прав человека, Рами Абдель Рахман, заявил, что боевики "Исламского государства" выбиты с территории провинции Алеппо.

"ИГ покинуло 17 городов и деревень провинции, где находилось последние четыре года", - сказал Рами Абдель Рахман.

В тот же день террористы ИГ вернули себе контроль над восточным районом Ракки. При этом западные районы города с середины июня удерживаются формированиями Сирийских демократических сил.

Отметим, что сирийские военные пока официально не подтвердили факт освобождения Алеппо.

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