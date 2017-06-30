30 июня 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:00 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 июня
06:03 Миссия ОЗХО подтвердила боевое применение зарина в Хан Шейхуне в апреле этого года
19:43 СБ ООН потребовал от сирийцев прекратить военные действия на границе с Израилем
17:27 Абу Марзук: США добиваются создания конфедерации Палестины с Иорданией и Египтом
16:22 Боевики ИГ заставили пленницу съесть своего годовалого сына
13:42 Власти Ирака сообщили о полном освобождении Мосула
13:07 NYT: бывший наследник саудовского престола помещен под домашний арест
11:13 Правитель Дубая написал поэму, призывающую эмира Катара не быть одинокой овцой
10:10 Мэттис: Сирия испугалась применять химическое оружие
07:00 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 июня
Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 июня

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 июня

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Пятница, 30 июня 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью на окраине Дженина террорист обстрелял израильских военных. В результате обстрела никто не пострадал. Солдаты открыли ответный огонь по стрелявшему. Террорист бросил оружие и скрылся. Позже военные нашли самодельное оружие, брошенное нападавшим, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Проводится расследование этого инцидента. К нему привлечена общая служба безопасности (ШАБАК).

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 июня







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 30 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017