Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 июня

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Пятница, 30 июня 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью на окраине Дженина террорист обстрелял израильских военных. В результате обстрела никто не пострадал. Солдаты открыли ответный огонь по стрелявшему. Террорист бросил оружие и скрылся. Позже военные нашли самодельное оружие, брошенное нападавшим, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Проводится расследование этого инцидента. К нему привлечена общая служба безопасности (ШАБАК).

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.