Египет одобрил поставку дизельного топлива в сектор Газы

Египетские власти одобрили поставку дизельного топлива в сектор Газы, сообщает Walla со ссылкой на палестинские источники.

22 цистерны с топливом, предназначенным для возобновления работы электростанции, будет переправлены в Газу через КПП Рафах. По информации израильской газеты "Гаарец", Египет поставит сектору 500 тысяч литров топлива.

20 июня сообщалось, что энергетический кризис в секторе Газы близок к завершению. Договоренность о возобновлении поставок была достигнута при посредничестве Мухаммада Дахлана, пользующегося поддержкой египетского руководства.

В последние дни Израиль, по просьбе Палестинской национальной администрации, постепенно сокращает поставки электроэнергии в Газу. Правительство ПНА возмущено тем, что деньги, взимаемые с населения сектора за электричество, остаются в бюджете сектора, а не переводятся ПНА.

Ранее Электрическая компания сообщила о сокращении поставок электричества еще на восемь мегаватт на двух линиях, по которым электричество из Израиля поступает в город Газу и районы, находящиеся к северу от него. В дома жителей сектора электричество подается только 2,5 часа в сутки.