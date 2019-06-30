Под давлением США власти ПА освободили бизнесмена, задержанного за участие в бахрейнском форуме

Утром в воскресенье, 30 июня, из Рамаллы сообщили, что бизнесмен Салах Абу Миала, задержанный накануне после его участия в экономическом форуме в Бахрейне, освобожден из-под стражи.

Источники в Палестинской администрации сообщили, что решение об освобождении Абу Миалы было принято после того, как из Вашингтона в адрес руководства ПА поступило "сообщение угрожающего содержания", передает Ynet.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июня в Хевроне сотрудниками общей службы безопасности ПА был арестован бизнесмен Салах Абу Миала, вернувшийся с двухдневной конференции в Бахрейне.

Власти ПА планировали арестовать еще нескольких участников конференции, однако те, по всей видимости, успели бежать в Израиль. Сообщалось, что, если сбежавшие вернутся в автономию, их могут арестовать по обвинению в налоговых нарушениях.

Имя одного из сбежавших участников конференции позднее появилось в СМИ: это Ашраф Ранем, бизнесмен из Хеврона, перешедший в израильский сектор этого города, чтобы скрыться от властей ПА.

В последние дни в палестинских соцсетях появились имена десяти палестинцев, участвовавших в бахрейнской конференции. Некоторые из них проживают на территории ПА, некоторые – за границей, некоторые являются израильскими арабами.

Накануне конференции в Бахрейне глава ПА Махмуд Аббас объявил об отказе "обсуждать палестинскую экономику, не обсуждая палестинскую государственную инфраструктуру".

В субботу представитель хамасовского руководства в Газе Халиль аль-Хайя заявил от имени "палестинского народа", что все участники конференции в Бахрейне отныне считаются предателями его интересов.

27 июня без принятия каких-либо решений завершилась бахрейнская конференция, на которой советник президента США Джаред Кушнер представил экономическую составляющую плана палестино-израильского урегулирования, названного "сделкой века".

Палестинские власти объявили конференции бойкот, который поддержали несколько арабских стран, в том числе, Ливан, Ирак и Кувейт. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Египет послали в Бахрейн своих представителей, предварительно заявив, что единственная основа для политического урегулирования – план "двух государств", от которого США отказались.