18+
30 июня 2019 г.
последняя новость: 11:58
Герцлия-2019: куда идет Ближний Восток
Кому придется провожать «Аводу» на кладбище
Интимные письма Фрейда: что за ними скрывалось
Первое политическое убийство в Эрец-Исраэль
"На мои похорона съехались вампиры"
Оладушки с зеленым луком и яйцами
Увеличивает ли жара число случаев насилия?
Жена правителя Дубая сбежала
Арабский мир становится более терпимым
Харари рассказал Познеру, как нами манипулируют
Россия давала уроки иранского
МИД Израиля забанил еврейского политика Дмитрия
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:32 Трамп о палестино-израильском урегулировании: "Или в мое президентство, или никогда"
10:46 Уборщик передал властям Дубая найденные 15 кг золота
09:57 Бежала из страны жена эмира Дубая: монарх требует выдачи супруги
09:47 В Турции снимают фильм о гибели двухлетнего Айлана Курди, семья возмущена
09:13 Под давлением США власти ПА освободили бизнесмена, задержанного за участие в бахрейнском форуме
08:55 Суннитская коалиция сообщила о перехвате БПЛА хуситов
08:48 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 июня
08:13 Трамп: "Ситуация вокруг С-400, - вина не Турции, а Обамы"
16:44 Представитель ХАМАСа объявил "предателями" участников конференции в Бахрейне
15:20 Палестинский бизнесмен скрылся от властей ПНА в израильском секторе Хеврона
Загрузка...
Ближний Восток

Под давлением США власти ПА освободили бизнесмена, задержанного за участие в бахрейнском форуме

время публикации: 09:13 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати фото
Под давлением США власти ПА освободили бизнесмена, задержанного за участие в бахрейнском форуме
Манама, Бахрейн
Под давлением США власти ПА освободили бизнесмена, задержанного за участие в бахрейнском форуме

Утром в воскресенье, 30 июня, из Рамаллы сообщили, что бизнесмен Салах Абу Миала, задержанный накануне после его участия в экономическом форуме в Бахрейне, освобожден из-под стражи.

Источники в Палестинской администрации сообщили, что решение об освобождении Абу Миалы было принято после того, как из Вашингтона в адрес руководства ПА поступило "сообщение угрожающего содержания", передает Ynet.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июня в Хевроне сотрудниками общей службы безопасности ПА был арестован бизнесмен Салах Абу Миала, вернувшийся с двухдневной конференции в Бахрейне.

Власти ПА планировали арестовать еще нескольких участников конференции, однако те, по всей видимости, успели бежать в Израиль. Сообщалось, что, если сбежавшие вернутся в автономию, их могут арестовать по обвинению в налоговых нарушениях.

Имя одного из сбежавших участников конференции позднее появилось в СМИ: это Ашраф Ранем, бизнесмен из Хеврона, перешедший в израильский сектор этого города, чтобы скрыться от властей ПА.

В последние дни в палестинских соцсетях появились имена десяти палестинцев, участвовавших в бахрейнской конференции. Некоторые из них проживают на территории ПА, некоторые – за границей, некоторые являются израильскими арабами.

Накануне конференции в Бахрейне глава ПА Махмуд Аббас объявил об отказе "обсуждать палестинскую экономику, не обсуждая палестинскую государственную инфраструктуру".

В субботу представитель хамасовского руководства в Газе Халиль аль-Хайя заявил от имени "палестинского народа", что все участники конференции в Бахрейне отныне считаются предателями его интересов.

27 июня без принятия каких-либо решений завершилась бахрейнская конференция, на которой советник президента США Джаред Кушнер представил экономическую составляющую плана палестино-израильского урегулирования, названного "сделкой века".

Палестинские власти объявили конференции бойкот, который поддержали несколько арабских стран, в том числе, Ливан, Ирак и Кувейт. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Египет послали в Бахрейн своих представителей, предварительно заявив, что единственная основа для политического урегулирования – план "двух государств", от которого США отказались.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2019 г.
Представитель ХАМАСа объявил "предателями" участников конференции в Бахрейне
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2019 г.
Палестинский бизнесмен скрылся от властей ПНА в израильском секторе Хеврона
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2019 г.
Власти ПА арестовали бизнесмена, участвовавшего в конференции в Бахрейне





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 30 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019