ХАМАС угрожает убийством лидеров Израиля в отместку за ликвидацию в Газе

Вечером 29 марта в социальных сетях был распространен видеоролик, созданный пропагандистами ХАМАС, в котором звучит угроза убийства высокопоставленных израильских политиков и руководителей силовых структур в отместку за ликвидацию Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи, одного из руководителей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС.

В этом 41-секундном ролике в качестве "целей" показаны: министр обороны Израиля Авигдор Либерман, начальник генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, глава общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман, глава "Мосада" Йоси Коэн, замначальника генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, командир бригады специального назначения, бывший командир спецназа "Эгоз" Давид Зини.

О появлении данного ролика пишут многие израильские и палестинские СМИ. Например, сайт Walla и агентство Maan.

Палестинские террористы неоднократно угрожали убийством лидерам Израиля. Так, в октябре 2008 года, боевики "Бригад Абу Али Мустафы" (Народный фронт освобождения Палестины) – организации, ответственной за убийство министра Рехава Зеэви в 2001 году – угрожали убить Авигдора Либермана "в ответ на нападения на палестинских жителей израильского города Акко". Тогда Либерман в интервью NEWSru.co.il сказал: "Угрозы террористов – часть моей жизни, ничего нового в этом нет. Это не первое и не последнее заявление подобного рода. Но жизнь должна продолжаться... Не стоит пренебрегать подобными угрозами, но не нужно и драматизировать ситуацию". После того, как лидер НДИ, живущий в поселении Нокдим в Иудее, занял пост министра обороны, меры по обеспечению его безопасности были усилены.

Видеоролик ХАМАС

На этой неделе суд Газы удовлетворил просьбу генеральной прокуратуры администрации ХАМАС, контролирующей сектор, и запретил публикацию сведений о ходе расследования убийства высокопоставленного активиста группировки Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи. Прокурор сектора Исмаил Джабр подчеркнул, что запрет касается не только СМИ, но и новых медиа – то есть блогов и социальных сетей. Особо отмечается недопустимость распространения израильских публикаций на тему убийства.

После убийства Фукахи администрация ХАМАС полностью блокировала переходы через пограничные КПП. Но через несколько дней эти меры были смягчены. Кроме того, в течение нескольких дней действовал запрет со стороны ХАМАС на выход в море рыбакам из сектора. Все это указывает, что, по мнению властей Газы, убийцы Фукахи или их сообщники остаются на территории сектора.

Мазен Фукаха был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы, в него было выпущено семь пуль. "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) обвинили в смерти Фукахи "сионистского врага", "спланировавшего и осуществившего это преступление". В руководстве ХАМАС заявляли, что предварительное расследование подтверждает эту версию.

Ранее арабские СМИ сообщали: ХАМАС располагает информацией о том, что убийцы Фукахи появились со стороны моря и скрылись тем же путем. В руководстве ХАМАС эти публикации не комментируют.

Боевики ХАМАС заявили, что отомстят Израилю за гибель Фукахи. Аналогичные угрозы звучали на похоронах и со стороны "политических" лидеров ХАМАС. Халиль аль-Хайя, заместитель главы администрации ХАМАС Яхьи Сануара, сказал на похоронах: "Сионистский враг тысячу раз поймет, насколько безумно и глупо объединять землю Палестины кровью муджахидов".

По словам председателя политбюро группировки Халида Машаля, ликвидировав Фукахи, Израиль объявил ХАМАСу войну. "ХАМАС принимает вызов, чтобы защитить своих сыновей и дочерей", – заявил проживающий в Катаре главарь террористов.

В израильских СМИ публиковались оценки экспертов, согласно которым ХАМАС, скорее всего, не решится осуществлять операцию мести из сектора Газы, а привлечет для этого своих боевиков в Иудее и Самарии.

Мазен Мухаммад Сулейман Фукаха был приговорен к девяти пожизненным заключениям за организацию в августе 2002-го теракта-самоубийства в автобусе маршрута 361 около Цфата, в результате которого погибли девять и были ранены 50 человек. Он был одним из более чем тысячи террористов, вышедших из тюрем в обмен на Гилада Шалита, и входил в число наиболее опасных террористов, получивших свободу в рамках этой сделки. По условиям соглашения, Фукаха был выслан в Газу вместе с десятками других террористов. Он продолжал участвовать в деятельности ХАМАС, однако не публиковалось сведений о том, чем именно в этой организации он занимался в последние годы.

Израиль не брал на себя ответственность за ликвидацию Фукахи. Не исключено, что его смерть стала следствием внутренних разборок.





