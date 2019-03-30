"День земли" и первая годовщина "марша возвращения": боевые действия в Газе

В пятницу, 29 марта, с наступлением темноты возобновились беспорядки на границе сектора Газы. Ранее арабские СМИ со ссылкой на источники в Газе сообщали, что ХАМАС и другие "фракции" в ходе переговоров с представителями египетской разведки согласились в "День земли" не устраивать по ночам беспорядки на границе сектора.

До вечера пятницы на границе Газы было относительно спокойно.

ХРОНОЛОГИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

20:30. В северной части сектора Газы, возле забора безопасности, участники акции привели в действие несколько взрывных устройств. Пострадавших нет.

22:00. По оценке израильских служб безопасности, в беспорядках на восточной границе сектора участвуют около 200 жителей Газы.

23:30. Израильский танк обстрелял блокпост боевиков ХАМАСа на севере сектора Газы в ответ на диверсии с применением взрывных устройств около пограничного забора, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что снаряд был выпущен не по посту ХАМАСа, а по укрепленным позициям "ночных бригад". Сведений о пострадавших нет.





