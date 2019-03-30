18+
30 марта 2019 г.
последняя новость: 00:33
Семь факторов, которые определят исход выборов в Израиле
Нетаниягу незаменим
Как ХАМАС превратился в лучшего партнера Израиля
Возможности России не стоит преувеличивать
6 лучших продуктов для секса
9 знаменитостей, которые сменили пол
Гурманы-ультраортодоксы готовят современную еду
Мартиросян: у Татьяны Васильевой деменция
ЕС разжигает агрессию
Эпоха судей
Москву втягивают в конфликт
С высоты Трампа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:02 "День земли" и первая годовщина "марша возвращения": боевые действия в Газе
23:47 Танк ЦАХАЛа обстрелял позиции ХАМАСа на севере Газы
22:53 Палестинские СМИ сообщают о столкновениях между силами ЦАХАЛа и "местной молодежью"
21:00 Вечером возобновились беспорядки на границе сектора Газы
20:23 Лидер "Исламского джихада" в Газе: "марш миллионов", скорее всего, пройдет без насилия
17:23 Минздрав Газы: в результате действий солдат ЦАХАЛа ранены трое палестинцев
16:41 Ханийя: "Реакция Израиля на наши требования определит ситуацию на границе"
11:28 ПИЦ: ВМС ЦАХАЛа обстреляли рыбацкие лодки около Хан-Юниса
10:35 Итоги переговоров: Газа проведет "марш миллионов", отказавшись от ночного террора
06:14 "Аль-Маядин": в районе Алеппо ЦАХАЛ уничтожил склад оружия и ремонтную мастерскую армии Сирии
Загрузка...
Ближний Восток

"День земли" и первая годовщина "марша возвращения": боевые действия в Газе

время публикации: 00:02 | последнее обновление: 00:12 блог версия для печати фото
"День земли" и первая годовщина "марша возвращения": боевые действия в Газе
"День земли" и первая годовщина "марша возвращения": боевые действия в Газе

В пятницу, 29 марта, с наступлением темноты возобновились беспорядки на границе сектора Газы. Ранее арабские СМИ со ссылкой на источники в Газе сообщали, что ХАМАС и другие "фракции" в ходе переговоров с представителями египетской разведки согласились в "День земли" не устраивать по ночам беспорядки на границе сектора.

До вечера пятницы на границе Газы было относительно спокойно.

ХРОНОЛОГИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

20:30. В северной части сектора Газы, возле забора безопасности, участники акции привели в действие несколько взрывных устройств. Пострадавших нет.

22:00. По оценке израильских служб безопасности, в беспорядках на восточной границе сектора участвуют около 200 жителей Газы.

23:30. Израильский танк обстрелял блокпост боевиков ХАМАСа на севере сектора Газы в ответ на диверсии с применением взрывных устройств около пограничного забора, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что снаряд был выпущен не по посту ХАМАСа, а по укрепленным позициям "ночных бригад". Сведений о пострадавших нет.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 марта 2019 г.
Танк ЦАХАЛа обстрелял позиции ХАМАСа на севере Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 марта 2019 г.
Палестинские СМИ сообщают о столкновениях между силами ЦАХАЛа и "местной молодежью"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 марта 2019 г.
Вечером возобновились беспорядки на границе сектора Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 марта 2019 г.
Лидер "Исламского джихада" в Газе: "марш миллионов", скорее всего, пройдет без насилия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2019 г.
ЦАХАЛ призвал жителей Газы не приближаться к забору безопасности во время "Дня земли"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2019 г.
Генштаб: ЦАХАЛ готов к противостоянию на границе сектора Газы. ВИДЕО





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 30 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019