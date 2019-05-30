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Ближний Восток

Госдеп США: "Хизбалла" выводит боевиков из Сирии

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 11:21 блог версия для печати фото
Морган Ортагус
Госдеп США: "Хизбалла" выводит боевиков из Сирии
Госдеп США: "Хизбалла" выводит боевиков из Сирии

Пресс-секретарь государственного департамента США Морган Ортагус сообщила, что Исламская республика Иран выводит из Сирии боевиков ливанской террористической группировки "Хизбалла". Причиной этого стали американские санкции.

"Наша кампания работает. Кампания, обрекающая иранских сателлитов на финансовый голод, лишая возможности действовать в интересах режима. Мы продолжим оказывать максимальное давление на иранский режим, не позволяя ему вести разрушительную внешнюю политику", - цитирует ее агентство Anadolu.

Ортагус процитировала публикацию The Washington Post, согласно которой командование "Хизбаллы" было вынуждено сократить зарплаты боевикам, поскольку перестало получать от Ирана необходимые для этого деньги.

Агентство "Аль-Масдар" отмечает, что сирийские источники пока не подтверждают эту информацию. Так, в восточной провинции Дир аз-Зур боевиков группировки и бойцов Корпуса стражей Исламской революции можно встретить чаще, чем сирийских военных.

Отметим, что 21 мая, сайт newlebanon.info со ссылкой на источники, близкие к "Хизбалле", сообщил, что руководство "Партии Аллаха" дало распоряжение о выводе сил этой группировки из Сирии в течение 15 дней и доставке всей техники, вооружений и оборудования военного назначения в южный Ливан "для решения других задач, связанных с напряженностью в регионе".

Во время гражданской войны в Сирии ливанская группировка пришла на помощь режиму Башара Асада, направив в соседнюю страну тысячи бойцов. "Хизбалла" сыграла ключевую роль в битвах за Хомс и Алеппо. Ее потери в Сирии составили более 1.000 убитых и 7.000 раненых.

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Источник: "Хизбалла" в течение двух недель выведет вооруженные силы из Сирии





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