Кризис в урегулировании конфликта между ХАМАСом и ФАТХом

По договору о примирении между ХАМАСом и ФАТХом, гарантом которого выступает Египет, административное управление сектором и контроль над пограничными переходами в Газы с 1 декабря должны были передать силам безопасности палестинской администрации, которой руководит лидер ФАТХа Махмуд Аббас. Однако лидер ХАМАСа в Газе Яхья Сануар после экстренного заседания вечером 29 ноября заявил, что передача контроля откладывается на 10 дней.

Кризис урегулировании конфликта между ХАМАСом и ФАТХом стал одной из главных тем, обсуждаемых израильскими и арабскими СМИ.

Представители ХАМАСа и ФАТХа обратились к египетским властям с просьбой продлить нынешний этап переговоров о внутрипалестинском примирении еще на две недели, пишет Даниэль Сириути в газете "Исраэль а-Йом". Каир дал согласие, и дата очередной встречи участников переговоров была перенесена.

Как сообщалось ранее, ХАМАС отказывается разоружить свое боевое крыло "Бригады Изаддина аль-Касама". Заместитель главы ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя категорически заявил на пресс-конференции: "Оружие сопротивления – красная черта, по которой не может быть дискуссий". Более того, как подчеркнул аль-Хайя, ХАМАС намерен вооружать своих единомышленников не только в Газе, но и "на Западном берегу", до тех пор, пока будет продолжаться израильская оккупация.

Напомним, что в октябре на переговорах в Каире было достигнуто соглашение о том, что до 1 декабря ХАМАС передаст правительству национального единства административное управление сектором. Также до 1 декабря ХАМАС обязался передать ФАТХу контроль над пограничными переходами в секторе Газы (КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе с Израилем и КПП "Рафах" на границе с Египтом). По договору, пограничные переходы будет контролировать "президентская гвардия" Махмуда Аббаса (в настоящее время передача контроля начата, но не завершена). Кроме того, на границе с Египтом может возобновить свою деятельность миссия Европейского Союза. Соглашением особо оговаривалось, что КПП "Рафах" требует перестройки и расширения.

Договор также предусматривает, что на территории сектора Газы будут нести службу около трех тысяч палестинских полицейских, подчиненных ПНА. Но при этом ничего не было сказано о том, как эти силы будут взаимодействовать с милицией и погранслужбой ХАМАСа, являющимися подразделениями "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа. Вопросы о военном контроле над сектором Газы и деятельности "Бригад Изаддина аль-Касама" на этом этапе не обсуждались.

1 декабря делегации ФАТХа и ХАМАСа должны были вновь встретиться в Каире, чтобы обсудить ход реализации достигнутых соглашений и перейти к следующему этапу переговорного процесса. Однако теперь эта встреча отложена, и новая дата пока не названа.

Переговоры о новом административном устройстве Газы и содержании аппарата будут продолжаться, по меньшей мере, до февраля 2018 года, до тех пор служащие должны получать регулярные выплаты, не меньшие по размеру, чем их нынешние зарплаты, говорилось в первоначальном тексте соглашения.

ХАМАС захватил власть в Газе в июне 2007 года в результате вооруженного переворота. С тех пор неоднократно предпринимались попытки примирения ХАМАСа и ФАТХа, однако пока они не увенчались успехом. Срыв нынешних переговоров может спровоцировать новый кризис в Газе и возможную вооруженную конфронтацию ХАМАСа с Израилем.





