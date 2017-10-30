При уничтожении туннеля, который вел из сектора Газы на израильскую территорию, погиб один из полевых командиров "Исламского джихада" и его заместитель.

На месте туннеля продолжаются работы по поиску выживших боевиков, находившихся под землей в момент взрыва. Представители минздрава сектора Газы сообщают, что число погибших в туннели выросло до восьми человек. Более десяти человек были ранены и доставлены в больницы сектора.

По информации палестинских СМИ, среди погибших - командир "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы Арафат Абу-Маршид и его заместитель Хасан Абу-Хаснин. Также известно, что погиб командир элитного подразделения ХАМАС, прибывший на место взрыв вместе со спасательным отрядом.

"Исламский джихад" обвинил Израиль в "опасной эскалации" и заявил о своем праве "в любой удобный для себя момент ответить на сионистскую агрессию". В группировке объявлена общая мобилизация.

В понедельник, 30 октября, около 13:00 поступили сообщения о взрывах, которые слышали в центральной части границы с Газой, около КПП "Кисуфим".

Израильские военные подтвердили факт осуществления контролируемого взрыва около "Кисуфим".

Вскоре после этого было опубликовано разъяснение: ЦАХАЛ взорвал туннель террористов, угрозы больше нет.

Вход в туннель находился примерно в 2 км от кибуца Кисуфим. Очевидно, речь шла о так называемом "туннеле джихада", заявляют военные.

Израильские военные подчеркивают, что обнаружить и уничтожить туннель удалось с помощью новых технологий. Операция по его уничтожению производилась с израильской территории.

ЦАХАЛ подготовился к возможному ответу террористов. В районах, граничащих с сектором Газы, были развернуты батареи системы противоракетной обороны "Железный купол". Радиостанция "Кан Бет" передала, что системы ПРО были развернуты после обнаружения туннеля и в период подготовки к его уничтожению.

На заседании парламентской фракции "Ликуд" глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал уничтожение туннеля на границе с Газой. "Наша главная задача – обеспечение безопасности Израиля. И это то, что мы делаем и сделали сегодня, уничтожив туннель террористов. Это свидетельствует о технологическом прорыве и большом успехе нашей армии. Мы рассматриваем ХАМАС в качестве ответственного за все происходящее в секторе Газы и за все попытки диверсий", - заявил Нетаниягу.

Накануне Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщило, что 15 октября под одной из школ, работающих под патронажем ООН, был обнаружен туннель террористов. На сайте агентства было сказано, что сразу после обнаружения туннеля были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности детей и персонала: занятия в школе были прекращены, здание было опечатано. Об обнаружении инфраструктуры террора под учебным заведением было сообщено в надлежащие инстанции. В агентстве осудили прокладку туннеля под территорией школы, назвав туннель неприемлемой угрозой для детей и учителей, а также нарушением нейтралитета действующей в рамках ООН структуры. Из сообщения UNRWA следовало, что спустя 10 дней после обнаружения туннеля занятия в школе возобновились.

1 июня 2017 года силами Армии обороны Израиля на территории сектора Газы был обнаружен подземный туннель. Он находился непосредственно под зданием школы для мальчиков "Аль-Маази", действующей под патронажем Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам.

Во время антитеррористической операции "Нерушимая скала" (летом 2014 года) были обнаружены десятки туннелей, которые вели из Газы на израильскую территорию. В значительной степени, именно для разрушения таких туннелей было принято решение о проведении наземной операции в секторе. Всего тогда было разрушено 32 туннеля террористов. Последний такой туннель был разрушен военными в феврале 2015 года. Но после завершения операции "Нерушимая скала" об обнаружении израильскими военными новых туннелей террористов не сообщалось, хотя жители населенных пунктов, расположенных недалеко от границы Газы, неоднократно заявляли о том, что слышат отзвуки подземных работ. В ряде случаев факты продолжения строительства хамасовцами "туннелей террора" получали подтверждение.

После того, как в августе 2014 года ЦАХАЛ завершил операцию "Нерушимая скала", командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) приложило значительные усилия для восстановления баз в Бейт-Хануне, Шуджайе и Хан-Юнисе. Особое внимание ХАМАС уделяет подземным коммуникациям, с помощью которых обеспечивается передислокация боевиков и осуществляются подходы к ракетным шахтам. Кроме того, тысячи наемных работников были привлечены к восстановлению старых и созданию новых туннелей на границах Газы – на южном направлении, где по туннелям переправлялись вооружения и товары из Египта, а также на восточном и северном направлении, где туннели позволяют боевикам проникать на израильскую территорию. При строительстве этих туннелей использовался бетон, доставляемый контрабандой из Египта, в том числе от частных лиц, которые не в состоянии завершить восстановление собственных домов из-за отсутствия средств и материалов, а потому продавали бетон хамасовцам, а также стройматериалы, которые Газа получала в качестве гуманитарной помощи.





