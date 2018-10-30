СМИ: после кризиса с Россией ЦАХАЛ атаковал и пресек в Сирии поставку оружия "Хизбалле"

Вечером в понедельник, 29 октября, израильская государственная радиостанция "Кан Бет" сообщила, что после гибели около побережья Сирии (17 сентября) российского самолета-разведчика Ил-20 Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по целям в Сирии, хотя это не афишировалось.

В сообщении со ссылкой на информированный источник говорится, что после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на Генеральной ассамблее ООН (27 сентября) и уже после поставки в Сирию российских зенитно-ракетных систем С-300 (поставка трех дивизионов была завершена 1 октября) израильские ВВС нанесли удар по цели в Сирии и пресекли поставку ливанской "Хизбалле" высокоточного ракетного оружия из Ирана.

Эту информацию цитируют многие арабские СМИ, например агентство Maan. Официальный Дамаск комментариев не дает.

Отметим, что об этой атаке не сообщали ранее не только официальные источники, но и оппозиционные сирийские СМИ.

В последние недели в СМИ неоднократно появлялись публикации о том, что после трагедии 17 сентября, когда сирийские ПВО после атаки израильских ВВС по ошибке сбили к западу от Латакии российский самолет Ил-20, ЦАХАЛ прекратил удары по целям в Сирии. В израильском оборонном ведомстве воздерживались от официальных комментариев по этому поводу, хотя некоторые источники давали понять, что ЦАХАЛ продолжает действовать в соответствии с решениями правительства Израиля, при этом, как и прежде, работает схема координации действий в Сирии с командованием российской армии.

Обстоятельства гибели Ил-20

В гибели самолета Ил-20М и 15 российских военнослужащих Москва обвинила израильских военных летчиков, выполнявших боевое задание около сирийского побережья. Власти Израиля возлагают ответственность за уничтожение российского самолета на сирийские ПВО.

Израильская версия

28 сентября на страницах газеты "Гаарец" военно-политический обозреватель Амос Арэль опубликовал некоторые данные по обстоятельствам гибели около побережья Сирии российского самолета-разведчика Ил-20, содержавшиеся в 40-страничном отчете ЦАХАЛа, переданном около недели назад российской стороне. Ранее эти данные не публиковались. Пресс-служба ЦАХАЛа и министерство обороны отказывались предоставить их средствам массовой информации.

В публикации "Гаарец" сказано, что ЦАХАЛ получил данные о разгрузке с грузовиков в Латакии иранского оборудования для производства ракет высокой точности, предназначенного для "Хизбаллы". Для уничтожения этого оборудования в воздух были подняты четыре истребителя F-16, которые взлетели с авиабазы на юге Израиля, направились на север и нанесли удары по цели, находясь на большой высоте к востоку от Кипра.

В статье приводятся следующие данные:

- в 21:38 российские военные были предупреждены о проведении операции;

- в 21:42 был нанесен удар по цели на восточной окраине Латакии;

- в 21:50 было определено, что цель поражена.

ЦАХАЛ подчеркивает, что во время проведения этой операции российский Ил-20 находился на севере Сирии, примерно в 200 км от израильских истребителей, и летел в западном направлении, в сторону моря.

- в 21:52 сирийские ПВО открыли огонь, выпустив 27 ракет в разных направлениях;

- в 22:05 одна из этих ракет, выпущенная ЗРК С-200, попала в российский самолет – в это время, как подчеркивается в израильском отчете, истребители F-16 уже находились в районе Хайфы.

ЦАХАЛ категорически отвергает заявление российской стороны по поводу того, что один из истребителей F-16 якобы "прятался" за самолетом Ил-20. Эти самолеты находились в разных районах, на разных высотах и летели с разной скоростью, подчеркивают израильские военные.

В ЦАХАЛе не исключают, что сирийские ПВО могли ошибочно определить наличие в воздухе израильского истребителя. Это могло быть следствием электронной войны, которую, как пишут зарубежные СМИ, ЦАХАЛ ведет против сирийской армии, сказано в публикации "Гаарец". Если это так, то речь идет об ошибке ПВО Сирии, доказывающей низкий уровень профессионализма сирийских военных.

Амос Арэль пишет, что картина, представленная в отчете министерства обороны России, попросту сфабрикована.

Пресс-служба ЦАХАЛа не публиковала через СМИ подробные данные отчета об этом происшествии, но уже 18 сентября командование израильской армии заявляло, что в момент обстрела российского самолета сирийскими ПВО израильские истребители, участвовавшие в операции в районе Латакии, находились в воздушном пространстве Израиля. ЦАХАЛ изначально возлагал ответственность за этот трагический инцидент на Сирию.

Российская версия

23 сентября министерство обороны Российской Федерации опубликовало детальные данные по инциденту около сирийской Латакии недельной давности. Минобороны РФ обвинило ЦАХАЛ в "непрофессионализме или преступной халатности", приведших к гибели Ил-20 и 15 российских военнослужащих.

Публикация доклада была анонсирована в субботу. Тогда минобороны РФ обещало представить поминутную хронологию трагедии с объективными данными радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действиях израильской авиации в районе авиакатастрофы.

Ранее в Москве побывала делегация израильских военных во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным. Они передали российским коллегам свои данные по гибели Ил-20, а также информацию о попытках Ирана укрепиться в Сирии и снабдить стратегическим оружием "Хизбаллу". Как сообщали российские СМИ, израильская сторона представила 40-страничный доклад, в котором детально описаны события, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 23 сентября, что минобороны Израиля предупреждало российских коллег о намерении атаковать цели "на севере Сирии", но не предупреждало о намерении атаковать цели в районе Латакии.

Минобороны РФ заявляет, что предупреждение было получено в 21:39, а в 21:40 четыре израильских F-16 уже атаковали цели на восточной окраине Латакии, использовав управляемые бомбы GBU-39.

По его словам, после того, как предупреждение было получено, командир разведывательного самолета Ил-20 получил приказ "уходить" из возможной зоны израильской атаки, но фактически был дезинформирован.

Конашенков показал карту действий российской и израильской военной авиации в районе Латакии 17 сентября 2018 года. Он заявил, что сирийские ПВО начали контратаковать израильские самолеты в 21:51.

Российский генерал утверждал, что в 21:59 один из израильских самолетов начал маневр, сближаясь с Ил-20, который заходил на посадку в Латакию. Тем самым, сказал он, израильский летчик спровоцировал сирийские ПВО, которые сочли этот маневр новой атакой.

"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты. Знали израильтяне и о том, что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания "свой – чужой" и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей", – заявил представитель МО РФ.

В 22:03, по словам Конашенкова, ракета С-200 сирийских ПВО поразила российский самолет Ил-20, в 22:07 он исчез с радаров.

Игорь Конашенков заявил, что только в 22:40 израильские истребители F-16 ушли из зоны боевых действий к западу от Латакии, через 11 минут после того, как российская сторона сообщила израильтянам, что Ил-20 потерпел бедствие около Латакии (это противоречит заявлениям ЦАХАЛа, согласно которым во время "хаотичного" обстрела сирийских ПВО самолеты F-16, участвовавшие в операции, уже находились в израильском воздушном пространстве).

Конашенков возложил ответственность за гибель Ил-20 на израильтян, обвинив летчиков ВВС ЦАХАЛа в "непрофессионализме или преступной халатности".

Представитель минобороны РФ также отметил, что с 2015 года российские военные более 300 раз предупреждали израильтян о действиях своей авиации в Сирии, при этом ЦАХАЛ только 25 раз уведомлял российское командование об операциях израильских ВВС ("непосредственно перед ударами").

Игорь Конашенков завершил свое выступление словами: "Враждебные действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Представленные вам сегодня объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии".

24 сентября Конашенков выступил с новым заявлением, сообщив, что минобороны РФ получило новые данные, доказывающие, что вина за крушение российского Ил-20 в Сирии лежит на Израиле. "Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности" – сказал он, подчеркивая, что "робкие заявления" израильских военных о непричастности к ЧП являются ложными. Конашенков пояснил, что новые данные были получены с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с базы Хмеймим. Данный комплекс позволил зафиксировать по секундам расположение израильских самолетов и ракеты комплекса С-200, пишет новостной портал РБК. По словам Конашенкова, попавшая в Ил-20 ракета сирийских ПВО была нацелена на израильский самолет F-16. "Ей присвоен номер 158Б. Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью". Представитель минобороны РФ сказал, даже после того как российский Ил-20 был сбит, израильские самолеты продолжали находиться в этом районе, причем один из них – в непосредственной близости к месту трагедии.

Поставка российских ЗРК С-300 в Сирию

Одним из основных последствий инцидента со сбитым около сирийского побережья российским самолетом стала поставка Россией в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. 2 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ сообщил, что Москва передала Сирии в рамках поставок комплексов С-300 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. По словам Шойгу, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца. При этом Шойгу заверил Путина, что к 20 октября будет завершена работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии. Напомним, что о создании такой единой системы в Сирии еще в августе 2017 года говорил заместитель командующего ВВС главного командования воздушно-космических сил РФ генерал-майор Сергей Мещеряков. Но тогда эта система не включала ЗРК С-300.

24 сентября Шойгу объявил, что в течение ближайших двух недель Россия передаст Сирии современный зенитно-ракетный комплекс С-300 в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика Ил-20М (бортовой номер RF-93610), сбитого вечером 17 сентября к западу от Баниаса сирийским ЗРК С-200Э российского или советского производства. Шойгу сказал, что Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО: "Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО". Из слов Шойгу можно понять, что Москва намерена обеспечить сирийские ПВО кодами системы "свой-чужой", чего, как утверждали в минобороны РФ, не делалось ранее ни с одним иностранным государством. С.Шойгу заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Российская газета "Коммерсант" 25 сентября опубликовала статью "Вся Сирия укроется за С-300", в которой подробно было рассказано о планах России по поставкам этих ЗРК сирийской армии. Информированный источник заявил этому изданию, что в течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. При этом было отмечено, что количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации, их число могут довести "до шести-восьми". "Коммерсант" писал, что комплексы С-300 будут взяты "из наличия минобороны РФ".

25 сентября сайт российской газеты "Известия" опубликовал статью под заголовком "Минобороны начало усиливать группировку средств РЭБ в Сирии", в которой со ссылкой на источники в российском военном ведомстве говорилось, что 24 сентября на авиабазу "Хмеймим" самолетами Ил-76 были доставлены некие средства радиоэлектронной борьбы. В публикации приводилось предположение главного редактора интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрия Корнева о том, что, скорее всего, в Сирию были переброшены системы "Красуха-4" и Р-330Ж "Житель". Он же не исключил, что сирийцам передадут новейший мобильный комплекс РЭБ "Дивноморье". Более подробно эта тема обсуждается в статье "Известий" под заголовком "Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ".

Как стало известно позже, ПВО Сирии безвозмездно получили три дивизиона подержанных ЗРС С-300.

Непонятно, насколько сирийские военные готовы к эксплуатации С-300. Шойгу упоминал о том, еще до разрыва контракта на поставку С-300 (то есть пять лет назад) некие сирийские военнослужащие успели пройти соответствующие курсы обучения. Но есть ли в сирийских ПВО в настоящее время офицеры, имеющие необходимую подготовку, неясно. "Коммерсант" ранее писал, что к каждому сирийскому расчету С-300 может быть приставлен российский офицер. Кроме того, то же издание сообщало, что командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, что позволит объединить данные, получаемые с радиолокационных станций всех комплексов ПВО (типа "Панцирь", "Оса", "Бук-М2Э", "Квадрат" и С-125), чтобы исключить в будущем возможность поражения российских самолетов и вертолетов. "Коммерсант" также упоминал о том, что вероятно будут задействованы средства РЭБ типа "Красуха", которые с октября 2015 года несут боевое дежурство на авиабазе "Хмеймим".





