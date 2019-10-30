WP: агент курдской разведки, который вывел американцев на аль-Багдади, получит 25 миллионов долларов

Газета The Washington Post пишет, что спецслужбы США намерены выплатить 25 миллионов долларов агенту курдской разведки, который, рискуя жизнью, следил за перемещениями Абу Бакра аль-Багдади и предоставил материалы, позволившие точно идентифицировать и ликвидировать главаря "Исламского государства".

По данным WP, этим агентом был один из активистов ИГ, который координировал передвижения Абу Бакра аль-Багдади по Сирии и помогал обустраивать его убежище у населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии).

WP пишет, что в момент спецоперации этот человек находился в том же доме. Спустя два дня после гибели главаря ИГ этого агента вывезли из Сирии вместе со всей семьей.

В публикации отмечается, что агент, по всей видимости, сотрудничал с курдской разведкой не только ради денег, но и из чувства мести: один из его близких родственников стал жертвой боевиков ИГ.

WP не называет ни гражданства, ни национальной принадлежности этого американского информатора.

Интервью курдского генерала телеканалу NBC

Один из командующих "Сирийскими демократическими силами", курдский генерал Мазлум Абди ("Кобани") 28 октября в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что подчиненная ему разведслужба сыграла ключевую роль в установлении местонахождения лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

По словам генерала Абди, его разведка имела своего агента в окружении аль-Багдади, который предоставил информацию об убежище, передал план здания и туннелей, а также сообщил о численности охраны. Эта информация, как утверждает Мазлум Абди, была передана курдской разведкой американскому командованию.

Курдский генерал также сообщил, что агент, которого он называет одним из советников по безопасности аль-Багдади, не пострадал, хотя находился в зоне проведения операции, и покинул это место вместе с американскими военными.

Судя по рассказу Мазлума Абди, агент в окружении аль-Багдади сумел доказать, что рядом с ним действительно находится лидер ИГ, украв около трех месяцев назад его нижнее белье, а затем, около месяца назад, сумев получить образец его крови. Образцы были проверены специалистами в американской разведке, подтвердившими, что им предоставили образцы ДНК аль-Багдади, говорит он.

В общей сложности, отметил Абди, курдская разведка около пяти месяцев сотрудничала с американскими коллегами, следя за перемещениями аль-Багдади.

Отметим, что, хотя президент США Дональд Трамп публично поблагодарил сирийских курдов за помощь в розыске и ликвидации аль-Багдади, в министерстве обороны США о роли курдов в этой операции говорить отказываются, ссылаясь на секретность информации.

Операция "Кайла Мюллер"

26-27 октября в ходе операции специального подразделения Delta около населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии) был ликвидирован лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, заявляют власти США. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что личность убитого была подтверждена по результатам ДНК-экспертизы.

Журнал Time публиковал некоторые подробности проведенной операции. В публикации отмечается, что местонахождение аль-Багдади стало известно благодаря сведениям, полученным от жены помощника лидера ИГ и одного из работавших на него курьеров, захваченных на западе Ирака. Используя эти сведения, сотрудники ЦРУ, которым помогали иракские и курдские коллеги, смогли установить маршруты, по которым перемещался аль-Багдади, и места, в которых он находил убежище.

Командование специальных операций США, базирующееся в Тампе (штат Флорида), изучало различные схемы проведения операции с целью захвата или уничтожения аль-Багдади. Несколько раз проведение операции отменялось в последний момент, после получения новой информации о перемещениях аль-Багдади.

В итоге президент США Дональд Трамп дал согласие на проведение операции под кодовым названием "Кайла Мюллер" (в честь американки, которую насильно сделали "женой" аль-Багдади, а потом убили в 2015 году). Операция началась в 17:00 (по времени восточного побережья США) в субботу, 26 октября, в полночь по местному времени: с аэродрома в иракском Эрбиле взлетели восемь вертолетов Apache и CH-47 Chinook. На борту этих вертолетов находились бойцы подразделения Delta и, по меньшей мере, одна служебная собака. Тем временем, за убежищем аль-Багдади около населенного пункта Бариша велось постоянное наблюдение со спутников и беспилотных самолетов.

Достигнув цели, вертолеты Apache и ударные БПЛА нанесли серию ударов по целям около Бариши и продолжали обстрел, обеспечивая возможность безопасной посадки для транспортных вертолетов CH-47 Chinook.

Комплекс зданий, в котором скрывался аль-Багдади с телохранителями и родственниками, был окружен, находившимся в нем людям было предложено сдаться. После отказа бойцы Delta взорвали стены. 11 человек удалось вывести из здания. Сам Абу Бакр аль-Багдади с тремя детьми попытался скрыться через туннель, но был блокирован, в итоге он взорвал себя вместе с детьми, приведя в действие детонатор на "поясе смертника".

В ходе операции никто из американских военнослужащих не пострадал, но была ранена служебная собака, заявил Трамп. Судя по имеющейся информации, собака (бельгийская овчарка малинуа) преследовала аль-Багдади в туннеле. Министр обороны США Марк Эспер уточнил: также были легко ранены двое военнослужащих, но госпитализация не потребовалась.

В общей сложности, в районе убежища аль-Багдади бойцы Delta находились около двух часов. Помимо прочего, они взяли образцы ДНК погибшего мужчины, экспертиза подтвердила, что убит Абу Бакр аль-Багдади.

Организация The Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что базой для проведения операции по ликвидации аль-Багдади стал расположенный в окрестностях Кобани на севере Сирии военный аэродром Сарин. По сведениям SOHR, именно оттуда вылетели восемь вертолетов, доставившие коммандос в деревню Бариша, где укрывался аль-Багдади. Организация утверждает, что борту трех вертолетов были бойцы специального назначения Сирийских демократических сил, однако США не афишируют эту информацию, чтобы не осложнять отношений с Турцией. Останки главаря "Исламского государства", по информации SOHR, вывезены на базу Айн аль-Асад, расположенную на территории Ирака.

Позже Пентагон заявил, что останки аль-Багдади после проведения ДНК-анализа были сброшены в море.

Начальник объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что в ходе операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади американские солдаты захватили двух взрослых мужчин, по всей видимости боевиков из окружения лидера ИГ.

Выступление Трампа по поводу ликвидации аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 октября, заявил о ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"США привлекли к ответственности "террориста номер один". Лидер террористов ИГ Абу Бакр аль-Багдади мертв. Его захват был главным приоритетом моей администрации", – заявил Трамп.

По словам президента США, тот факт, что аль-Багдади был уничтожен, подтвердила ДНК-экспертиза. Причем подтверждение поступило через 15 минут после того, как были взяты пробы. "Там не так много осталось", – отметил президент.

Трамп назвал аль-Багдади и его сторонников неудачниками, которые в одних ситуациях казались жестокими убийцами, а в других – выглядели как напуганные щенки.

В своем заявлении Трамп утверждал, что аль-Багдади умер "стеная, плача и крича", пытаясь скрыться в туннеле. "Он не умер героем, он умер как трус", – заявил президент.

В заявлении президента США также было сказано, что из дома, в котором скрывался аль-Багдади, были выведены 11 маленьких детей, однако лидер ИГ, пытаясь скрыться через туннель, увел с собой троих детей, а позже взорвал на себе "пояс смертника", убив этих детей.

Дональд Трамп сообщил, что американские военные вели наблюдение за домом, в котором находился аль-Багдади, в течение нескольких недель. Он дал высокую оценку "опасной и смелой" операции, отметив, что ни один американский военнослужащий не пострадал. При этом президент сообщил, что была ранена "красивая, талантливая" служебная собака, которую использовали военные.

Президент рассказал, что следил за ходом операции с 17:00 субботы.

Американский президент выразил признательность властям России и Ирака за содействие в проведении этой операции. Он также сказал, что власти Турции были уведомлены о подготовке к операции.

Трамп подчеркнул, что решение о выводе американских войск из Сирии не было связано с этой операцией. При этом, отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что не считает нужным "охранять" Турцию и Сирию "до конца наших дней". В то же время, американский президент выразил готовность обеспечивать безопасность нефтяных полей на севере Сирии, где "задействованы огромные деньги".

Завершая свое выступление, Трамп назвал аль-Багдади "никчемным животным".

Ни один другой высокопоставленный чиновник в руководстве США, следивших на ходом операции, не заявлял, что аль-Багдади умер "как трус".

Министерство обороны РФ после выступления Трампа выразило сомнение в реальности проведения успешной специальной операции американских военных в Сирии, после которой Трамп объявил о гибели лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. "Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади", – заявил официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сообщения о смерти аль-Багдади, которые не подтверждались в прошлом

Сообщения о смерти Абу Бакра аль-Багдади появлялись неоднократно. Однако они ни разу не были подтверждены американскими властями.

11 июня 2017 года государственное телевидение Сирии заявляло, что Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в Ракке в результате авиаудара. Однако позже эти сведения были опровергнуты, хотя ранение аль-Багдади подтвердили несколько независимых источников.

В октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ и трех его полевых командиров.

14 июня 2016-го информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ, сообщало, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан".

В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.

"Новый бин Ладен" – Абу Бакр аль-Багдади, он же "Абу Дуа" (настоящее имя: Ибрагим Ауад Ибрагим Али аль-Бадри), родился 48 лет назад около иракского города Самарра. Его боевики в течение последних лет участвовали в гражданской войне в Сирии. Потерпев поражение от регулярной армии режима Башара Асада, Абу Бакр аль-Багдади вернулся на родину, поставив перед собой цель: захватить власть в Ираке и установить в стране радикальный исламский режим, свергнув шиитское правительство. Позже созданная им организация "Исламское государство" объявила о более амбициозных планах: создания халифата на территории всего Ближнего Востока и Северной Африки. За голову "Абу Дуа" властями США была назначена награда: 10 миллионов долларов. Позже "цена" была поднята до 25 миллионов долларов. 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади уничтожен.





