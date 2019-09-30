Телеканал CBS News показал видеозаписи воздушного удара по саудовскому нефтезаводу

Телеканал CBS News проиллюстрировал интервью журналистки Норы О'Доннел (передача "60 минут") с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом видеозаписями камер наблюдения, на которых показаны кадры воздушного удара по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в Абкаике 14 сентября этого года. Как отмечают арабские СМИ, данные видеозаписи были опубликованы впервые.

Принц Мухаммад в этом интервью говорит, что нападение на нефтяные объекты компании Aramco в Абкаике и Хурайсе было актом войны со стороны Ирана. При этом он выразил надежду на то, что "военный ответ не потребуется", так как "политическое решение намного лучше". Саудовский принц подчеркнул, что, если ведущие мировые державы не сумеют сдержать Иран, "мы увидим дальнейшую эскалацию".

Объясняя то, почему саудовские ПВО не смогли остановить воздушную атаку на НПЗ, Мухаммад бин Салман сказал: "Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью".

Саудовский принц также сказал, что политическое решение кризиса в Йемене возможно в случае, если Иран прекратит военную поддержку хуситов. В случае, если мировые державы не сумеют сдержать Иран, "цены на нефть вырастут немыслимо", сказал принц Мухаммад.

14 сентября 2019 года были нанесены воздушные удары по НПЗ компании Saudi Aramco в Абкаике и нефтедобывающим предприятиям в Хурайсе. Был причинен огромный ущерб. После атак Саудовская Аравия объявила: добыча нефти сократилась на 50%. Мировые цены на нефть кратковременно взлетели на 20%.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку, еще на позапрошлой неделе заявляло, что атаки были осуществлены с территории Ирана. Позже с заявлениями о том, что атаки были осуществлены с севера (а не с юга, то есть не с территории Йемена) выступили МИД и минобороны Саудовской Аравии. Однако официальный Эр-Рияд до сих формально не заявлял о том, что атака была осуществлена армией Ирана. По всей видимости, за этой атакой стоят проиранские силы, но не Иран непосредственно.

В общей сложности, на саудовской территории были поражены 19 целей. WSJ и ABC News сообщали, что иранцы (или проиранские силы) задействовали для этой атаки "более 20 беспилотников и по меньшей мере дюжину ракет".

Власти Ирана продолжают категорически отрицать причастность иранцев к ударам по нефтяным предприятиям в Абкаике и Хурайсе. В Тегеране заявляют, что атаки осуществлены йеменскими повстанцами-хуситами, которые ведут "законную борьбу" против саудовской коалиции.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. До недавних пор подобные атаки осуществляли именно они, применяя баллистические ракеты и беспилотные самолеты иранского производства. Обычно для атак саудовских объектов хуситы используют беспилотники "Касиф-2К", которые являются сравнительно новой версией летающего боеприпаса Ababil-T производства Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).