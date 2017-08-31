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Ближний Восток

Трамп отозвал американского посла из Иордании – по просьбе Абдаллы II

время публикации: 16:15 | последнее обновление: 16:15 блог версия для печати фото
Трамп отозвал американского посла из Иордании – по просьбе Абдаллы II

Президент США Дональд Трамп сместил с должности американского посла в Иордании Эллис Уэллс – по просьбе короля Абдаллы II. Издание Foreign Policy отмечает со ссылкой на собственные источники, что Уэллс, опытный и перспективный дипломат, не совершала на этом посту каких-либо нарушений.

В статье говорится, что король Абдалла обращался с этой просьбой к предшественнику Трампа, Бараку Обаме, однако тот проигнорировал его жалобы.

Источники, на которые ссылается издание, сообщили, что отношения между иорданским королем и американским послом были напряженными. Причиной разногласий, по их данным, стал договор с Ираном, активно продвигаемый предыдущей вашингтонской администрацией. Абдалла, как и другие региональные лидеры, опасается усиления шиитского Тегерана и его ядерных амбиций.

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