В Иране проходят массовые аресты арабов

Десятки арабских активистов были арестованы в расположенном на западе Исламской республики Иран городе Ахваз. Цель арестов – предотвратить традиционные шествия, устраиваемые арабами в праздник Ид аль-Адха.

"Правозащитная организация Ахваза" сообщает имена 35 арестованных активистов. Правозащитники отмечают, что аресты – грубейшее нарушение прав арабского меньшинства, а также международного права.

В заявлении содержится призыв к иранским властям прекратить преследование арабов. Документ подчеркивает, что аресты незаконны, а в тюрьме активисты могут быть подвергнуты пыткам и издевательствам.