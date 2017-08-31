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Ближний Восток

В Иране проходят массовые аресты арабов

время публикации: 13:25 | последнее обновление: 13:25 блог версия для печати фото
Сотрудники правоохранительных органов в Иране

Десятки арабских активистов были арестованы в расположенном на западе Исламской республики Иран городе Ахваз. Цель арестов – предотвратить традиционные шествия, устраиваемые арабами в праздник Ид аль-Адха.

"Правозащитная организация Ахваза" сообщает имена 35 арестованных активистов. Правозащитники отмечают, что аресты – грубейшее нарушение прав арабского меньшинства, а также международного права.

В заявлении содержится призыв к иранским властям прекратить преследование арабов. Документ подчеркивает, что аресты незаконны, а в тюрьме активисты могут быть подвергнуты пыткам и издевательствам.

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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