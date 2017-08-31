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Ближний Восток

В Египте стартует программа контроля за рождаемостью

время публикации: 12:05 | последнее обновление: 12:07 блог версия для печати

Власти Египта инициировали программу по ограничению рождаемости. Особое внимание будет уделяться сельским районам, у населения которых нет представления о контрацепции и планированию семьи.

В 2016 году в Египте родилось 2,6 миллиона детей. Население страны превысило 90 миллионов. Цель программы – сократить рождаемость до 2,4 миллионов в год. К 2030 году это позволит сэкономить более 11 миллиардов долларов.

"Две главные проблемы, стоящие перед нашим государством, - терроризм и рост населения. Эти проблемы значительно затрудняют наше движение вперед", - заявил президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси, выступая на молодежном форуме.

В сельскую местность будут направлены 12.000 консультантов по семейным делам. В клиниках можно будет по субсидированным ценам приобрести разнообразные контрацептивы.

Программу поддержало и самое авторитетное учебное заведение суннитского направления ислама – университет аль-Азхар. Он опубликовал фетву, согласно которой ислам не запрещает планирование семьи.

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