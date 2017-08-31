Уступка Дахлану: ХАМАС освободил трех боевиков ФАТХа

Контролирующая сектор Газы террористическая группировка ХАМАС освободила трех боевиков ФАТХа, осужденных за подготовку убийства лидера палестинских исламистов Исмаила Ханийи и нападений на объекты группировки.

Как сообщает выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат", это стало результатом договоренностей, заключенных с бывшим главой служб безопасности Газы Мухаммадом Дахланом. ХАМАС стремится привлечь влиятельного политика и его сторонников к управлению сектором.

Ранее Дахлан сообщил, что договор между с ХАМАСом положит конец блокаде сектора с египетской стороны. На Синайском полуострове будет возведена электростанция. 100 миллионов долларов на ее строительство выделили ОАЭ.

Дахлан заявил, что важную роль в достижении соглашения сыграли его дружеские отношения с новым главой администрации сектора Яхьей Сануаром. Он сказал, что сам не намерен возвращаться в Газу, а займется мобилизацией поддержки из-за рубежа.

Политик опроверг утверждения, что бывшая территория Палестинской автономии разделилась на два отдельных государственных формирования – Газу под властью ХАМАСа и Западный берег под властью ФАТХа.

Отметим, что привлечение Дахлана и его сторонников к управлению Газой вызывает значительное беспокойство руководства Палестинской национальной администрации. Дахлан считается главным противником председателя ПНА Махмуда Аббаса.