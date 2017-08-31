Стояние на горе Арафат: мусульмане начали Хадж

В Саудовской Аравии начался Хадж – паломничество, считающееся одним из столпов ислама. Около двух миллионов мусульман поднялись утром 31 августа на гору Арафат, чтобы провести в молитвах время до заката.

Согласно мусульманской традиции, гранитная гора, расположенная в 20 километрах от Мекки, - место прощальной проповеди пророка Мухаммада. Мусульмане верят, что здесь оказались Адам и Ева после изгнания из рая.

Часть правоверных, одетых в символизирующие ритуальную чистоту белые одежды, пришла к горе из Мекки пешком, другие были доставлены автобусами. К их услугам также ветка метро, пущенная в 2010 году.

Скопление масс людей нередко приводило к трагедиям. В 2015 году давка в долине Мина унесла жизни 2.000 участников Хаджа. Чтобы этого не допустить, безопасность верующих обеспечивают 100.000 полицейских и солдат. За здоровьем паломников следят 30.000 медиков.