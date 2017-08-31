31 августа 2017 г.
последняя новость: 10:20
Кизякову подарили дело
Бар Рафаэли связалась с зэком
Галь Гадот в Израиле
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:13 Стояние на горе Арафат: мусульмане начали Хадж
09:35 В турецком Измире взорван автобус с тюремщиками
09:24 Наводнения в Йемене, множество жертв
08:26 Депутат бахрейнского парламента: "Экспансия Израиля в Африке угрожает арабам"
07:52 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 31 августа
07:17 Совбез ООН по требованию Израиля расширил мандат UNIFIL
06:59 ЦАХАЛ закрыл за подстрекательство радиостанцию "Маяк свободы" в Хевроне
20:02 Самолеты коалиции нанесли удар по колонне ИГ на границе Ливана и Сирии
15:34 Киркук присоединится к референдуму о независимости Курдистана
14:43 Бывший помощник главы МВД Египта потребовал от суда пересмотреть договор с Израилем
Ближний Восток

Стояние на горе Арафат: мусульмане начали Хадж

время публикации: 10:13 | последнее обновление: 10:13 блог версия для печати фото
Стояние на горе Арафат: мусульмане начали Хадж

В Саудовской Аравии начался Хадж – паломничество, считающееся одним из столпов ислама. Около двух миллионов мусульман поднялись утром 31 августа на гору Арафат, чтобы провести в молитвах время до заката.

Согласно мусульманской традиции, гранитная гора, расположенная в 20 километрах от Мекки, - место прощальной проповеди пророка Мухаммада. Мусульмане верят, что здесь оказались Адам и Ева после изгнания из рая.

Часть правоверных, одетых в символизирующие ритуальную чистоту белые одежды, пришла к горе из Мекки пешком, другие были доставлены автобусами. К их услугам также ветка метро, пущенная в 2010 году.

Скопление масс людей нередко приводило к трагедиям. В 2015 году давка в долине Мина унесла жизни 2.000 участников Хаджа. Чтобы этого не допустить, безопасность верующих обеспечивают 100.000 полицейских и солдат. За здоровьем паломников следят 30.000 медиков.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 31 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017