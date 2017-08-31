Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 31 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 31 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 15 палестинских арабов, 11 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе четверо активистов ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Хевроне была закрыта подстрекательская радиостанция "Аль-Хурия". В населенных пунктах Хеврон, Бейт Фука, ар-Рам в ходе операций были найдены тайники с оружием, задержаны подозреваемые в незаконном хранении оружия. В деревне Аль-Амри произошли столкновения примерно с 200 местными жителями, которые препятствовали действиям военных, жгли автомобильные покрышки и бросали камни; были применены спецсредства для разгона толпы, палестинские СМИ сообщают о нескольких пострадавших.