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Ближний Восток

Депутат бахрейнского парламента: "Экспансия Израиля в Африке угрожает арабам"

время публикации: 08:26 | последнее обновление: 08:27 блог версия для печати фото
Депутат бахрейнского парламента: "Экспансия Израиля в Африке угрожает арабам"

Глава комитета по поддержке палестинского народа бахрейнского парламента Мухаммад Исмаил аль-Амади осудил африканско-израильский саммит, который пройдет в Того в октябре 2017 года.

"Сионисты проводят масштабную экспансию в Африке, пользуясь тем, что арабские страны заняты собственными проблемами. Их цель – создать Великий Израиль от Нила до Евфрата. Это угрожает арабским государствам", - цитирует депутата сайт Oriental Express.

Значительную обеспокоенность сближением Израиля и африканских стран высказывают и палестинцы. группа палестинских интеллектуалов и общественных деятелей начала кампанию, цель которой – сорвать саммит.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с лидерами 20 государств. На повестке дня – расширение экономического сотрудничества, углубление дипломатических отношений. Особый интерес для Африки представляют израильские технологии и достижения в сфере безопасности.

Палестинцы опасаются, что африканские государства откажутся от традиционного антиизраильского курса в международных организациях. Они принимают значительные усилия, чтобы убедить местных политиков отказаться от сотрудничества с Израилем.

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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