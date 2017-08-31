Совбез ООН по требованию Израиля расширил мандат UNIFIL

Совет безопасности ООН продлил истекавший 31 августа срок действия мандата миротворческого контингента в Южном Ливане (UNIFIL), одновременно существенно расширив его полномочия.

По требованию Израиля, активно поддержанному США, контингент UNIFIL обязан усилить свое присутствие на местности, проводить интенсивное патрулирование территорий, контролируемых террористической организацией "Хизбалла", и незамедлительно сообщать о нарушениях "Хизбаллы" и инцидентах, когда миротворцы не были допущены на какую-либо территорию.

Посол Израиля в ООН Дани Данон приветствовал решение Совбеза, заявив, что оно вынуждает UNIFIL "перестать закрывать глаза и начать активно противодействовать усилению "Хизбаллы" у израильской границы".

Отметим, что Ливан и многие европейские страны выступали против расширения мандата UNIFIL, утверждая, что это может привести к дестабилизации ситуации.

Командующий миротворческим контингентом генерал-майор Майкл Бири заявлял, что подчиненные ему силы не нашли никаких свидетельств контрабандной доставки вооружений в южный Ливан. Бири назвал необоснованными обвинения Израиля и США в адрес UNIFIL по поводу "закрывания глаз" на активность ливанской террористической организации "Хизбалла" в районе южнее реки Литани.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ни Израиль, ни "Хизбалла" не выполнили условий резолюции №1701 Совета безопасности ООН, положившего конец Второй ливанской войне. Шиитские боевики не разоружились, а Израиль продолжает нарушать воздушное пространство Ливана. Глава ООН подчеркнул, что ЦАХАЛ не был выведен со всех оккупированных территорий, тем самым признав право Ливана на так называемые фермы Шабаа. Израильский контроль над ними, по слова Гутерриша, "Хизбалла" использует как основание для вооруженной борьбы.

22 июня Израиль сообщил в СБ ООН, что наблюдательные пункты природозащитной организации Green Without Borders, находящиеся на границе с Израилем, на самом деле принадлежат "Хизбалле". Соответствующие письма были отправлены всем странам, входящим в Совет безопасности ООН. К письмам, адресованным членам СБ ООН, была приложена карта, на которой обозначены наблюдательные пункты "Хизбаллы", использующие для прикрытия флаги природозащитной организации. Все пункты находятся за "синей линией", что является нарушением резолюций ООН под номерами 1701 и 1559. В письмах указывалось: "По данным израильской разведки, "Хизбалла" наращивает свое присутствие в южном Ливане, что угрожает стабильности всего региона".

Отметим, что решение о продлении и расширении полномочий UNIFIL было принято СБ ООН вскоре после завершения визита Антониу Гутерриша в Израиль, Палестинскую автономию и Газу.





