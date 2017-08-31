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Ближний Восток

Наводнения в Йемене, множество жертв

время публикации: 09:24 | последнее обновление: 09:24 блог версия для печати фото
Наводнения в Йемене, множество жертв

По меньшей мере 18 человек погибли на юге Йемена в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Муссоны затопили вади аль-Макатра в провинции Лахидж, расположенной к юго-западу от Таиза.

Согласно официальным источникам, тела десяти погибших уже обнаружены. Паводок также нанес значительный ущерб имуществу, унеся десятки автомобилей. Власти просят международное сообщество оказать помощь.

Дожди могут ускорить распространение холеры. Ее эпидемия в Йемене стала самой серьезной за последние десятилетия. По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных превысило 540.000 человек, зарегистрировано 2.000 смертей.

Ранее директор организации "Врачи за права человека" доктор Хомер Вентерс обвинил Саудовскую Аравию и ее союзников в использовании холеры как инструмента войны.

По его словам, суннитская коалиция ввела блокаду территории хуситов, лишив их не только лекарств, но и необходимого для работы медучреждений электричества.

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