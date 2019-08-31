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31 августа 2019 г.
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Ближний Восток

Итоги "марша возвращения"; минздрав Газы сообщил о "шахиде"

время публикации: 12:43 | последнее обновление: 13:01 блог версия для печати фото
Итоги "марша возвращения"; минздрав Газы сообщил о "шахиде"
Итоги "марша возвращения"; минздрав Газы сообщил о "шахиде"
Итоги "марша возвращения"; минздрав Газы сообщил о "шахиде"

В пятницу, 30 августа, на границе Газы прошел "марш возвращения", в котором участвовали около 6 тысяч жителей сектора. Накануне его организаторы утверждали, что в акции примут участие десятки тысяч палестинцев.

В субботу минздрав Газы сообщил, что от ран, полученных накануне во время "марша возвращения", умер 25-летний Бадер ад-Дин Набиль Абу Муса, житель Хан-Юниса. Всего в результате действий израильских военнослужащих пострадали 75 участников "марша возвращения" (среди них – 18 несовершеннолетних и две женщины). Также сообщается, что среди пострадавших – медик и журналист. Ущерб был причинен двум машинам службы "Красный полумесяц".

Накануне пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате взрыва петарды или гранаты был ранен израильский военнослужащий. Его состояние оценивается врачами как легкое.

Активисты "марша" швыряли гранаты и самодельные взрывные устройства в сторону забора безопасности; судя по всему, взрыв, произведенный одним из них, причинил ущерб армейскому джипу. Силы ЦАХАЛа использовали средства для разгона демонстраций.

В конце минувшей недели в ходе переговоров между делегациями ХАМАСа и представителями египетской разведки в Каире была достигнута договоренность о том, что "марш возвращения" на границе сектора Газы в эту пятницу будет проходить под контролем и не перерастет в массовые беспорядки.

Если Израиль сочтет, что ХАМАС выполнил это обязательство, то уже в ближайшее воскресенье подача топлива на электростанцию в Газе будет возобновлена в полном объеме.

Израиль сократил вдвое подачу топлива в Газу через КПП "Керем Шалом" после ракетного обстрела, осуществленного террористами из сектора 26 августа. Соответствующее решение было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 августа 2019 г.
ПИЦ: умер участник "марша возвращения", прошедшего накануне
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 августа 2019 г.
Минздрав Газы подвел итоги очередного "марша"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2019 г.
СМИ: на границе сектора Газы легко ранен израильский военнослужащий
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2019 г.
На границе Газы взрывом поврежден армейский джип; пострадавших нет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 августа 2019 г.
"Марш возвращения" на границе Газы: акция "под контролем" ХАМАСа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 августа 2019 г.
"Марш возвращения" на границе Газы: сдержанность за топливо





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