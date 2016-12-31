Начальник генштаба Иордании: танки и ракеты боевиков ИГ уже неподалеку от Голанских высот

Начальник генерального штаба вооруженных сил Иордании генерал-лейтенант Махмуд Фрайхат в интервью арабской редакции британского телеканала BBC подтвердил, что Хашимитское королевство помогает западным странам в подготовке повстанцев для борьбы с "Исламским государством" в восточных регионах Сирии.

При этом Фрайхат категорически заявил, что повстанцы, прошедшие подготовку на территории Иордании, не участвуют в боевых действиях против регулярной армии Сирии.

Иорданский генерал также отметил, что Амман обеспокоен тем фактом, что в период боевых действий в Сирии иранцы наладили канал поставок вооружений в Ливан (шиитской "Хизбалле"), создав перевалочную базу в Тель-Афаре (на севере Ирака), а затем переправляя это оружие через Сирию ливанским боевикам.

Израильские СМИ обращают особое внимание на фрагмент интервью, в котором Махмуд Фрайхат говорит о расширении зоны, контролируемой боевиками суннитского "Исламского государства". По его словам, некоторые позиции боевиков ИГ, на вооружении которых есть танки, бронетранспортеры и ракеты, уже находятся буквально в одном километре от границы Иордании и неподалеку от Голанских высот.





