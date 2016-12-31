31 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Начальник генштаба Иордании: танки и ракеты боевиков ИГ уже неподалеку от Голанских высот

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 10:22 блог версия для печати фото
Начальник генштаба Иордании: танки и ракеты боевиков ИГ уже неподалеку от Голанских высот

Начальник генерального штаба вооруженных сил Иордании генерал-лейтенант Махмуд Фрайхат в интервью арабской редакции британского телеканала BBC подтвердил, что Хашимитское королевство помогает западным странам в подготовке повстанцев для борьбы с "Исламским государством" в восточных регионах Сирии.

При этом Фрайхат категорически заявил, что повстанцы, прошедшие подготовку на территории Иордании, не участвуют в боевых действиях против регулярной армии Сирии.

Иорданский генерал также отметил, что Амман обеспокоен тем фактом, что в период боевых действий в Сирии иранцы наладили канал поставок вооружений в Ливан (шиитской "Хизбалле"), создав перевалочную базу в Тель-Афаре (на севере Ирака), а затем переправляя это оружие через Сирию ливанским боевикам.

Израильские СМИ обращают особое внимание на фрагмент интервью, в котором Махмуд Фрайхат говорит о расширении зоны, контролируемой боевиками суннитского "Исламского государства". По его словам, некоторые позиции боевиков ИГ, на вооружении которых есть танки, бронетранспортеры и ракеты, уже находятся буквально в одном километре от границы Иордании и неподалеку от Голанских высот.



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