Взрыв на севере Синая, погибли офицер полиции и военнослужащий

В субботу, 31 декабря, в результате взрыва на трассе около города Эль-Ариш (север Синайского полуострова) были убиты военнослужащий и полицейский, сообщает палестинское агентство Maan.

Еще один военнослужащий получил ранения. Он был доставлен в госпиталь в Эль-Арише.

Судя по имеющейся информации, один из погибших, 30-летний Асам аль-Фишауи, был капитаном полиции. Погиб также 21-летний солдат-контрактник Мухаммад Мухтар Хасан.

В ходе предварительного расследования было установлено, что транспортное средство, в котором находились офицер полиции и военнослужащие, подорвалось на самодельном взрывном устройстве, которое было приведено в действия дистанционно.