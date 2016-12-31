31 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Взрыв на севере Синая, погибли офицер полиции и военнослужащий

время публикации: 12:58 | последнее обновление: 13:00 блог версия для печати фото
Взрыв на севере Синая, погибли офицер полиции и военнослужащий

В субботу, 31 декабря, в результате взрыва на трассе около города Эль-Ариш (север Синайского полуострова) были убиты военнослужащий и полицейский, сообщает палестинское агентство Maan.

Еще один военнослужащий получил ранения. Он был доставлен в госпиталь в Эль-Арише.

Судя по имеющейся информации, один из погибших, 30-летний Асам аль-Фишауи, был капитаном полиции. Погиб также 21-летний солдат-контрактник Мухаммад Мухтар Хасан.

В ходе предварительного расследования было установлено, что транспортное средство, в котором находились офицер полиции и военнослужащие, подорвалось на самодельном взрывном устройстве, которое было приведено в действия дистанционно.

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