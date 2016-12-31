31 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Прекращение огня в Сирии: продолжаются бои около Дамаска и на юге страны

время публикации: 12:25 | последнее обновление: 12:25 блог версия для печати фото

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает о продолжающихся боях в районе Вади Барда, к северо-западу от Дамаска, которые ведут силы регулярной сирийской армии и ливанской "Хизбаллы" против вооруженных оппозиционных группировок. Поступает также информация о боях в районе Дараа, на юге Сирии.

30 декабря, после вступления в силу соглашения о прекращении огня, "Аль-Джазира" сообщала, что в Вади Барда погибли не менее трех мирных граждан, в их числе ребенок.

Против кого силы режима Асада ведут бои в Вади Барда и Дараа, неясно. В этих районах действуют не только боевики ИГ, но и других группировок.

Командование оппозиционной "Сирийской свободной армии" вечером 30 декабря заявило, что придерживается условий прекращения огня, определенных в соответствии с соглашением, достигнутым при посредничестве Москвы и Анкары.

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