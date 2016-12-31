"Аль-Масдар": российские самолеты бомбят бензовозы "Исламского государства"

Минувшей ночью и утром в субботу, 31 декабря, российские военные самолеты продолжили бомбардировки маршрутов доставки нефти, используемых "Исламским государством" на востоке сирийской провинции Хомс и в районе Ракки, сообщает сайт "Аль-Масдар".

Согласно указанному источнику, около 3 часов ночи воздушные удары были нанесены по объектам ИГ в центральной части Сирии, утром российские самолеты атаковали цели к западу от Пальмиры.

В частности, бомбовые удары были нанесены по бензовозам ИГ в районе Сукханы и Арака, уничтожены несколько транспортных средств и цистерн, которые следовали в Ракку, говорится в сообщении.

"Аль-Масдар" отмечает, что российские военные постоянно следят за попытками ИГ доставлять топливо в Ракку и другие стратегически важные города, стараясь воспрепятствовать подобным поставкам.

Напомним, что с 23:00 29 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, в соответствии с соглашением, достигнутым между командованием сирийской регулярной армии и рядом оппозиционных группировок при посредничестве России и Турции. В Москве, Анкаре и Дамаске подчеркивали, что прекращение огня не будет распространяться на боевиков "Исламского государства" и ряда других террористических группировок.